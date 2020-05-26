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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Американська компанія почала випробування вакцини проти Сovid-19 на людях

Американська біотехнологічна компанія Novavax оголосила про початок випробування на людях експериментальної вакцини проти коронавірусу в Австралії.

Фармацевти сподіваються отримати безпечну вакцину до кінця року.

Novavax вже розпочала першу фазу випробувань, в якій бере участь 131 доброволець з Мельбурна та Брисбена.

Дослідники очікують на результати першої стадії вже у липні. У другому етапі братимуть участь тисячі кандидати у кількох країнах.

Тестування на тваринах показало, що препарат є ефективним проти коронавірусу під час введення невеликих доз. У разі його успішних випробувань Novavax зможу виготовити щонайменше 100 млн доз уже цього року та 1,5 млрд – у 2021 році.

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Ця вакцина направлена на те, щоб навчити імунну систему розпізнавати так заний гострий білок, який проникає в коронавірус, змушуючи організм реагувати, якщо він коли-небудь зіткнеться з реальною інфекцією.

Факти ICTV розповідали про те, що у світі триває розробка вакцин проти Covid-19 – вже є понад 100 варіантів.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

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