Комаровський попередив про негативні наслідки жорсткого карантину

Жорсткі обмежувальні заходи заважають вироблятися популяційному імунітету проти коронавірусу.

Таку думку висловив український лікар і телеведучий Євген Комаровський.

– Однак, чим інтенсивніше стануть “закручувати гайки”, тим довше це буде відбуватися. Рано чи пізно він усе одно виробиться, тобто у 60-70% населення буде імунітет, і тоді передавання вірусу зупиниться, – сказав Комаровський.

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Через жорсткий карантин у багатьох країнах відклали планові операції та вакцинацію дітей, що може спровокувати спалахи інших захворювань. До спалаху коронавірусу можуть додатися спалахи коклюшу, дифтерії та кору, додав лікар.

Нагадаємо, німецькі вчені заявили, що у частини населення може бути імунітет до коронавірусу.