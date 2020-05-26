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Факти / Lifestyle

Японські педіатри попередили про небезпеку медичних масок для дітей до 2 років

Немовлятам до 2 років дуже небезпечно одягати захисні маски.

Про важливість припинення використання масок для немовлят повідомили в асоціації педіатрів Японії.

– Маски можуть ускладнювати дихання, тому що у діток такого віку вузькі дихальні шляхи, – йдеться у повідомленні.

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Також фахівці переконують, що маски підвищують ризик теплового удару у дітей.

Згідно з даними статистики, серед дітей серйозних випадків Covid-19 практично не було, тому батькам варто обережніше користуватися захисними протиепідемічними засобами, які можуть зашкодити немовлятам.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як медичні маски можуть вплинути на появу прищів та вугрових висипів на обличчі.

Джерело: Hindustan Times

Фото: Dreamstime

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