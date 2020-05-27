Чоловіки з високим рівнем тестостерону рідше помирають від Covid-19 – вчені

Учені з Університету Суонсі стверджують, що чоловіки з більш довгими безіменними пальцями мають менший ризик смерті від Covid-19.

Група дослідників помітила, що показники смертності в країнах, де чоловіки мають більш короткі безіменні пальці, були на третину вищими.

Експерти пояснили, що довжина безіменного пальця залежить від кількості тестостерону.

Вважається, що тестостерон збільшує кількість ACE-2 рецепторів в організмі, захищаючи його від більш серйозних симптомів захворювання.

Таку “біологічну перевагу” мають чоловіки з Австралії, Нової Зеландії, Австрії та країн Східної Азії, розповів провідний дослідник професор Джон Меннінг.

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Університет Суонсі – третій за величиною університет в Уельсі – проводить інтенсивні дослідження в 52 дослідницьких центрах.

До речі, інше дослідження показало, що куріння збільшує ризик появи симптомів Covid-19.

Джерело: Express