Часточки вірусу потрапляють у повітря, коли ми кашляємо, чхаємо, говоримо і просто дихаємо.

Звичайно, під час дихання у навколишнє середовище потрапляє найменша кількість крапель – від 50 до 5 тис. Йдеться про дихання через рот, через ніс у повітря потрапляє набагато менше крапель. Та й більшість з них швидко осідають на поверхні і не затримуються у повітрі. Крім того, їх майже не розносить через малу швидкість.

А от кашляння і чхання більш небезпечні. Під час кашляння у повітря потрапляє близько 3 тис. краплин, багато з яких осідають на поверхні. Але не мало з них залишаються у повітрі. Вони також не статичні і можуть рухатися кімнатою.

Під час чхання вивільняється близько 30 тис. крапель, які мають велику швидкість і є досить маленькими. Це означає, що вони на тривалий час затримуються у повітрі.

І ці краплини, які потрапляють у навколишнє середовище під час чхання і кашляння, можуть містити у собі близько 200 млн часток вірусу.

Так, більшість з них осядуть на поверхні, але деякі залишаться у повітрі і розповсюдяться кімнатою. Якщо людина потрапить у таку кімнату без засобів захисту, то за кілька хвилин підхопить захворювання.

Але це не стосується випадків, коли людина заходить у приміщення, де не часто чхали або кашляли. Навіть якщо там і буде людина, хвора на коронавірус, то знадобиться багато часу і відсутність засобів індивідуального захисту, щоб ще хтось захворів.

Також інфекційні частинки виділяються під час спілкування. Але навіть під час особистої зустрічі знадобиться близько 5 хвилин, щоб здорова людина вдихнула необхідну для зараження кількість.