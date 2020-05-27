Де найчастіше розповсюджується захворювання?
Попри те, що найбільшу небезпеку зараження несуть великі скупчення людей, багато хто підхоплює коронавірус саме у себе вдома.
Звичайно, просто так Covid-19 там не з’являється. Його частки підхоплюють під час контактів у громадських місцях, а вже вдома люди піддаються тривалому ураженню інфекції і хворіють.
Доцент з біології Дартмутського університету Ерін Бромаж розповідає, що захворювання виникає у разі, якщо людина отримує інфекційну дозу вірусу.
– На основі досліджень інфекційних доз коронавірусу можна побачити, що для зараження знадобиться досить мала доза. Деякі експерти підрахували, що заразитися можна лише від 1 тис. інфекційних вірусних частинок SARS-CoV2, – каже Бромаж.
Так, точну кількість зазначених частинок ще потрібно підрахувати, але вже можна робити приблизні припущення, коли людина може заразитися.
Це можливо як у випадках, коли 1 тис. інфекційних частинок заноситься в організм за один вдих, так і коли по 100 частинок потрапляє за 10 вдихів або ж по 10 за 100 вдихів.
Хто розповсюджує вірус?
Вже кілька місяців відомо про те, що заражати інших можуть і хворі, в яких не проявилися жодні симптоми захворювання.
У дослідженні щодо розповсюдження коронавірусу, опублікованому 15 квітня в журналі Nature, йдеться про те, що щонайменше 44% всіх заражень відбуваються від асимптоматичних (без симптомів захворювання) людей.
Навіть до того часу, як симптоми проявляться, людина є носієм хвороби і здатна заразити інших. Тобто дуже часто інфекцію підхоплюють не лише під час контакту з відомим хворим.
Залежно від віку, пацієнти з Covid-19 розповсюджують різну кількість частинок захворювання, але все не так однозначно. У кожному окремому випадку інфіковані можуть демонструвати різну кількість вивільнених частинок.
Проте дослідження показують, що найбільше їх потрапляє в навколишнє середовище незадовго до того, як у людини проявляються симптоми коронавірусу.
Тому так важливо носити медичні маски у громадських місцях. Адже навіть невеликою кількістю інфекційних частинок можна наразити на небезпеку інших.
Скільки вірусу ми розповсюджуємо?
Часточки вірусу потрапляють у повітря, коли ми кашляємо, чхаємо, говоримо і просто дихаємо.
Звичайно, під час дихання у навколишнє середовище потрапляє найменша кількість крапель – від 50 до 5 тис. Йдеться про дихання через рот, через ніс у повітря потрапляє набагато менше крапель. Та й більшість з них швидко осідають на поверхні і не затримуються у повітрі. Крім того, їх майже не розносить через малу швидкість.
А от кашляння і чхання більш небезпечні. Під час кашляння у повітря потрапляє близько 3 тис. краплин, багато з яких осідають на поверхні. Але не мало з них залишаються у повітрі. Вони також не статичні і можуть рухатися кімнатою.
Під час чхання вивільняється близько 30 тис. крапель, які мають велику швидкість і є досить маленькими. Це означає, що вони на тривалий час затримуються у повітрі.
І ці краплини, які потрапляють у навколишнє середовище під час чхання і кашляння, можуть містити у собі близько 200 млн часток вірусу.
Так, більшість з них осядуть на поверхні, але деякі залишаться у повітрі і розповсюдяться кімнатою. Якщо людина потрапить у таку кімнату без засобів захисту, то за кілька хвилин підхопить захворювання.
Але це не стосується випадків, коли людина заходить у приміщення, де не часто чхали або кашляли. Навіть якщо там і буде людина, хвора на коронавірус, то знадобиться багато часу і відсутність засобів індивідуального захисту, щоб ще хтось захворів.
Також інфекційні частинки виділяються під час спілкування. Але навіть під час особистої зустрічі знадобиться близько 5 хвилин, щоб здорова людина вдихнула необхідну для зараження кількість.
Де потрібно бути особливо уважним?
Бромаж вважає, що після послаблення карантинних заходів людям потрібно бути особливо обережними у громадських санвузлах, адже там є багато поверхонь, яких особливо часто торкаються.
Це не означає, що ними взагалі не потрібно користуватися (особливо враховуючи той факт, що нині дезінфекція у подібних місцях проводиться дуже часто). Можна, наприклад, брати з собою антибактеріальні серветки, щоб протирати ручку дверей перед тим, як їх відчинити.
Проте не лише в санвузлах потрібно виявляти підвищену обережність. Багатьом доводиться працювати на робочих місцях серед великого скупчення людей.
Наприклад, працівники колл-центрів часто виконують свою роботу в приміщенні, де перебуває багато інших операторів. Є багато свідчень того, що люди, які тривалий час знаходилися в одному приміщенні без захисних засобів, мали більше шансів підхопити Covid-19 від хворого.
Тому деякий час після виходу з карантину багатьом все одно доведеться працювати з дому. За попередніми підрахунками, в офіси повернуть близько 30% штату (де це можливо). Та тим, хто вийде на роботу, потрібно буде дотримуватися суворих правил безпеки.
Невдовзі почнуть відкриватися і ресторани, які теж є “чудовим” місцем для розповсюдження інфекції.
В одному з випадків, який наводять у CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань у США), через одного асимптоматичного хворого на коронавірус у ресторані захворіли 10 людей з трьох сімей. Частина з тих, хто сидів з ним за одним столом, частина – люди, які обідали поруч.
За час карантину більшість з нас не зустрічалися з друзями, не відвідували концерти, фестивалі, вистави тощо. Тому є бажання зібратися на вечірку або відсвяткувати день народження, який припадає саме на завершення карантину.
Але вечірки, навіть на свіжому повітрі, означатимуть контакт з іншими людьми і, якщо ви хворі, то обов’язково заразите когось. Так, у США відомий випадок, коли одна людина заразила 16 через те, що часто відвідувала дні народження, вечірки тощо.
Як убезпечити себе?
Нині соціальне дистанціювання та носіння маски у громадських місцях допомагає значно зменшити шанси підхопити коронавірус, а також заразити інших.
Виходячи на вулицю, варто поставити собі кілька простих запитань і, можливо, відмовитися від задуму, якщо відповідь на них суперечить рекомендаціям:
- чи доведеться вам перебувати у переповненому людьми приміщенні?
- чи зможете ви зберігати дистанцію в 1,5-2 м?
- чи добре провітрюється приміщення?
- чи носить персонал (магазину, ресторану тощо) маски?
- чи довго ви збираєтеся бути у приміщенні?
- чи можете ви уникати зон, в яких тривалий час перебувало багато людей?
У місцях, де небагато людей і які добре провітрюються, навряд чи можна буде підхопити Covid-19. Тобто в ресторани, кафе, магазини можна вийти, якщо там дотримуватимуться дистанції і будуть в масках.
А от від улюблених забігайлівок, можливо, доведеться відмовитися, якщо вони не впроваджуватимуть усі заходи безпеки.
Після зняття карантину на нас також лягатиме відповідальність за можливе виникнення другої хвилі коронавірусу. Якщо ми дотримуватимемося усіх правил і уникатимемо місць потенціального зараження, то другий спалах може бути набагато легшим для всіх.