Собаки відчувають коронавірус на запах – науковці

Собак-помічників у сфері медичної діагностики навчили розпізнавати запах коронавірусу.

Про це йдеться у результатах наукового дослідження Гельсінського університету (Фінляндія).

Для запам’ятовування нового запаху знадобилося декілька тижнів.

Читайте: Ліки від коронавірусу: чи зможуть вчені перемогти Covid-19 без вакцини

За цей час собаки визначали сечу людей, інфікованих Covid-19, майже ідентично до стандартних ПЛР-тестів.

– Ми отримали ґрунтовний досвід у навчанні собак, що виявляють запах захворювань. Було фантастично стежити за тим, як швидко собаки сприймають новий запах, – каже керівник групи Dog Risk Анна Хіелм-Бьоркман.

Результати дослідження зацікавили науковців Німеччини, Франції та Великої Британії.

Деякі захворювання мають специфічні нюхові ознаки, за якими дресировані собаки можуть відчувати їх із дивовижною точністю.

– Собаки можуть виявити рак молочної залози з 93% вірогідністю, а рак легенів з 97% ймовірністю. Також вони виявляють рак шкіри, рак товстої кишки, рак яєчників і рак простати, – поділилася Лука Барретт, співзасновниця Німецького центру допомоги собакам.

Крім раку, собаки також можуть виявити хворобу Паркінсона.

У дослідженні брали участь лабрадори-ретривери, кокер-спаніелі та вівчарки.

Досі науковцям незрозуміло, які речовини в сечі спричиняють появу характерного запаху Covid-19. Оскільки коронавірус атакує не лише легені, а й пошкоджує судини, нирки та інші органи, зміна запаху сечі фіксується в усіх пацієнтів.

Незабаром собаки можуть виявити інфікованих людей у ​​будинках престарілих або в аеропортах.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що у частини населення світу може бути імунітет до коронавірусу, що призводить до м’якого або безсимптомного протікання захворювання.