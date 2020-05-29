Коронавірус не відступає – станом на 29 травня за добу в світі на Covid-19 захворіли майже 117 тис. людей. Загальна кількість інфікованих – близько 5 млн 809 тис., а смертність перевищила 360 тис.

Вчені продовжують досліджувати вплив коронавірусу на організм людини та працюють над створенням ліків і вакцини проти Covid-19.

Найголовніше досягнення за останній тиждень – це початок випробування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях.

Проводить їх американська фармацетична компанія Novavax в Австралії. Результати першого етапу, в якому бере участь 131 доброволець, очікують у липні, а отримати безпечну вакцину сподіваються до кінця року.

Novavax обіцяє 100 млн доз уже цього року та 1,5 млрд – у 2021-му, звісно, у разі успішних випробувань.

В іншій американській компанії – Merck – кажуть, що на створення вакцини потрібно більше 1,5 років, а не 12-18 місяців, як прогнозують інші фармкомпанії.

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Єврокомісія на розробку вакцини від коронавірусу менш ніж за місяць зібрала понад €9,5 млрд. Якщо за ці кошти вдасться створити дієві препарати, вони будуть доступні найбіднішим країнам.

А у Франції три фармкомпанії за підтримки міноборони країни запустили виробництво експрес-тестів на виявлення коронавірусу у слині людини. Процедура дуже проста і займе не більше години: береться слина з язика, поміщається у дві пробірки, їх нагрівають до 65 градусів, визначають наявність вірусу за кольором.

Ці тести повинні з’явитися у французьких аптеках у середині червня, вартість набору – €20.

Водночас глобальне дослідження, яке проводилося на шести континентах і в якому взяли участь 96 тис. хворих на коронавірус, засвідчило неефективність гідроксихлорохіну та хлорохіну у боротьбі з Covid-19. Більш того, вживання цих ліків підвищує ризики серцевих ускладнень та показники смертності.

В Японії педіатри заявили про небезпеку захисних масок для дітей до 2 років – вони ускладнюють дихання, бо у малюків не повністю сформовані дихальні шляхи. Також є ризик теплового удару, тому батькам варто бути обережними.

А британські вчені з Університету Суонсі заявили, що летальність від коронавірусу серед чоловіків залежить від довжини безіменного пальця. Чим він довший – тим менший ризик смерті від Covid-19.

Вони також пояснили, що довжина цього пальця залежить від кількості тестостерону, який збільшує кількість ACE-2 рецепторів в організмі, що діють як щит проти вірусі.

Фахівці з Канади та Азії працюють над першою лінійкою антикоронавірусного одягу, яка вийде вже восени. Тканину планують обробляти спеціальним препаратом компанії PROTX2 AV, який наразі тестують.

В Україні за станом на 29 травня вже 22 811 осіб заразилися коронавірусом, за добу додалося 429 хворих. Одужали 8 934 українця і 679 померли.