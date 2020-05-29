Симптоми коронавірусу трапляються як звичні, так і зовсім несподівані.
Більшість із них розвиваються протягом 2-14 днів, однак є випадки, коли Covid-19 протікав з маловираженими симптомами.
У ВООЗ зазначають, що між грипом і коронавірусом є кілька суттєвих відмінностей.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
На відміну від сезонних штамів грипу, коронавірус викликає серйозні ускладнення, бо у людей немає імунітету до вірусу Covid-19.
Факти ICTV створили короткий тест на знання симптомів коронавірусу. Пройдіть і дізнайтеся, чи зможете ви себе убезпечити.
Симптоми коронавірусу:
- лихоманка;
- головний біль;
- кашель;
- ускладнене дихання;
- слабкість;
- підвищена температура;
- гіпоксія;
- біль у м’язах.
У деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.
Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.