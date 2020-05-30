Згідно з офіційними даними ВООЗ, у світі живе майже 0,3 млрд людей із діагнозом астма, однак медики досі не мають точної відповіді на запитання про походження цієї хвороби.

На думку фахівців, найбільш ймовірним фактором є поєднання зовнішніх збудників та генетичної схильності до астми.