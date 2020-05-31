Що таке алергія і її види
Алергія є гіперчутливою реакцією організму на звичайні речовини, які оточують людину – продукти харчування, шерсть тварин, цвітіння дерев, побутовий пил або хімія.
Існує пилкова алергія (поліноз), харчова, лікарська та побутова.
Симптоми алергії
Ознаки алергії залежать від виду алергену і того, як ви з ним контактували. Наприклад, через дихальні шляхи, ніс, шкіру або систему травлення.
- часте чхання;
- кашель;
- відчуття того, що не вистачає повітря;
- головний біль;
- утома;
- зниження концентрації уваги
- задишка;
- свербіння в носі і рясні виділення з нього;
- свербіння і почервоніння очей, сльозотеча і можлива набряклість;
- свербіння, почервоніння і лущення шкіри;
- кропивниця;
- свербіння, першіння і поколювання в горлі і в роті;
- оніміння мови;
- набряклість губ, язика, обличчя і шиї;
- нудота;
- пронос;
- блювота.
Аналізи на алергію
Алергія може з’явиться в будь-якому віці, хоча раніше вважалося, що це дитяча хвороба і її навіть можна “перерости”.
Якщо з’явилися симтоми алергії необхідно звернутися до лікаря для виявлення причини появи алергії і визначення, які саме алергени викликають ці реакції.
Лікар може призначити кілька видів аналізів.
Найчастіше це шкірні проби. Перевагою дослідження є простота виконання, точність і швидке отримання результату. Для визначення алергенів необхідно всього лише 15-20 хв.
Під час дослідження під шкіру вводиться мала кількість різних алергенів і в залежності від того, як організм відреагує можна визначити до чого конкретно ви гіперчутливі.
Також можна здати аналіз крові на IgE. Він виміряє кількість антитіл в крові.
Ще можна зробити провокаційну пробу – це спосіб, який встановить діагноз зі 100% ймовірністю.
Його суть полягає в викликанні алергічної реакції під час вживання їжі або впливу алергенів, які ймовірно викликали ознаки алергії. Це дослідження потрібно проводити виключно в стаціонарі під наглядом лікарів. Його проводять в разі, якщо попередні аналізи не дали потрібних результатів.
Хто в групі ризику
Спадковість є ключовим фактором розвитку алергії. Якщо мама або тато страждають алергією, то у дитини вона проявиться з імовірністю в 40%. Якщо обоє батьків алергіки, то ймовірність – 60-80%.
Також алергія може з’явиться з віком через навколишнє середовище або інфекції дихальних шляхів.
Лікування алергії
Основним правилом лікування алергії є уникнення контакту з алергеном. Це необхідно робити, щоб не отримати більш важких реакцій.
Як відомо, алергія здатна провокувати розвиток бронхіальної астми, анафілаксії, синуситу, а також інфекції вух і легенів.
Існує єдиний вид лікування, який робить позитивний вплив на перебіг захворювання – специфічна імунотерапія.
Вона полягає у введенні лікувальних доз алергенів у зростаючих дозах, щоб знизити чутливість людини до повторних їх впливів.
Терапія є ефективною для лікування алергії до пилку рослин – 80%-90%. При алергії на пил і кліщів домашнього пилу, епідермальним алергенів ефективність досягає 70%-80%, при грибковій алергії – 60% -70%.