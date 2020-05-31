Алергія може з’явиться в будь-якому віці, хоча раніше вважалося, що це дитяча хвороба і її навіть можна “перерости”.

Якщо з’явилися симтоми алергії необхідно звернутися до лікаря для виявлення причини появи алергії і визначення, які саме алергени викликають ці реакції.

Лікар може призначити кілька видів аналізів.

Найчастіше це шкірні проби. Перевагою дослідження є простота виконання, точність і швидке отримання результату. Для визначення алергенів необхідно всього лише 15-20 хв.

Під час дослідження під шкіру вводиться мала кількість різних алергенів і в залежності від того, як організм відреагує можна визначити до чого конкретно ви гіперчутливі.

Також можна здати аналіз крові на IgE. Він виміряє кількість антитіл в крові.

Ще можна зробити провокаційну пробу – це спосіб, який встановить діагноз зі 100% ймовірністю.

Його суть полягає в викликанні алергічної реакції під час вживання їжі або впливу алергенів, які ймовірно викликали ознаки алергії. Це дослідження потрібно проводити виключно в стаціонарі під наглядом лікарів. Його проводять в разі, якщо попередні аналізи не дали потрібних результатів.