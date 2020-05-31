Всесвітній день без тютюну – 7 важливих фактів

31 травня відзначається Всесвітній день без тютюну.

Вперше дата з’явилася у календарі у 1987 році. Щороку цього дня безліч країн проводять масові антитютюнові акції.

Станом на 2019 рік у світі нарахували 1,1 млрд активних тютюнових курців.

Факти ICTV публікують важливі факти про тютюн та його шкідливий вплив на здоров’я людини.

Тютюн – найбільш поширена причина смертності

Всесвітня організація охорони здоров’я підрахувала, що від куріння у світі щорічно вмирає понад 8 млн людей, а ще 1,3 млн – від вторинного тютюнового диму.

В Україні куріння вбиває близько 85 тис. людей щорічно.

Існує спеціальний термін тютюнова епідемія. Найчастіше її фіксують у країнах із низьким рівнем життя.

І хоча сотні років тому тютюном лікували головний біль та розлади шлунку, у сучасному світі тютюнова епідемія стала однією із головних загроз здоров’ю людей.

40% курців у світі намагаються кинути палити

Сигарети – один із найпопулярніших товарів у світі, однак кожен курець задумувався про можливість позбавитися цієї звички.

За даними ВООЗ, кинути палити намагаються 40% любителів тютюну. У світі існує більше сотні методів та практик, які допомагають попрощатися з цигарками, але фахівці рекомендують звертатися до медиків.

Вважається, що таке лікування має призначатися індивідуально.

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Пасивне куріння також небезпечне

За визначенням ВООЗ, пасивне куріння – це вдихання вторинного тютюнового диму. Особливо небезпечним такий дим є для дітей та вагітних жінок.

Захищеними від небезпеки пасивного куріння на законодавчому рівні є лише 22% населення світу.

ВООЗ та інші організації нагадують про потребу регулювання законів для захисту здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу тютюнового диму.

Чверть населення України – курці

За даними Міністерства охорони здоров’я, 24,2% українців – щоденні курці, більшість яких складають чоловіки.

Однак є й хороші показники: за останні 14 років поширеність куріння серед дітей в Україні зменшилась на 43%.

Дослідження проводив Центр громадського здоров’я МОЗ. За словами фахівців, такий показник є результатом відмови від широкого поширення реклами тютюнових виробів.

Наразі в Україні діє безкоштовна гаряча лінія 0 800 50 55 60 для допомоги курцям та офіційний сайт Stop Smoking із фаховими порадами, цікавими тестами та іншою корисною інформацією про те, як кинути палити.

Куріння – як робота на шкідливому підприємстві

Давно відомо, що куріння провокує появу важких захворювань, зокрема й рак.

90% смертності від раку легень напряму пов’язують із палінням тютюну. У ВООЗ підрахували, що рак у курців діагностують у 20 разів частіше, ніж у людей без цієї шкідливої звички.

Також куріння серйозно послаблює серцево-судинну систему, що часто призводить до ранньої смерті через інфаркт або розрив тромбу.

Серед інших хвороб, які частіше діагностують курцям – остеопороз, катаракта, пародонтоз, безпліддя та імпотенція.

Окрім цього, фахівці підрахували, що щороку курці виділяють в атмосферу:

100 тис. т нікотину;

380 т аміаку;

560 тис. т чадного газу;

600 тис. т тютюнових канцерогенів.

Синдром “тютюнового обличчя”

Найбільш очевидний наслідок куріння тютюну відображається у зовнішньому вигляді.

У постійних курців швидше псуються нігті, волосся, а особливо шкіра.

Нікотин і тютюн знижують інтенсивність вироблення колагену, який є життєво необхідним для здорового вигляду обличчя. Чадний та вуглекислий гази у великих кількостях призводять до появи мішків під очима, тьмяності обличчя та ранніх зморшок.

Антитютюнові кампанії діють

ВООЗ повідомляє, що рекламні кампанії, спрямовані проти куріння, впровадили у 91 країні.

У таких кампаніях використовуються різноманітні способи попередити громадян про всі ризики куріння.

Дослідження фахівців показали, що повна або навіть часткова заборона реклами тютюну сприяє зменшенню його споживання серед населення.

Однак більшість країн світу поки не наважуються відмовитися від рекламних контрактів з великими сигаретними виробниками: тільки 48% країн (із 18% світового населення) на законодавчому рівні заборонили рекламу тютюну. У деяких країнах навіть діє серйозна кримінальна відповідальність за куріння.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про вплив куріння на секс. Зокрема, куріння сильно знижує шанси чоловіка надовго залишатися активним через проблеми з ерекцією.