Дотримання соціальної дистанції, носіння маски і окулярів знижують ризик зараження коронавірусом.

До таких результатів дійшла аналітична група Surge на базі проведення 172 досліджень.

Зокрема, під час дотримання дистанції в один метр ризик заразитися вірусом становить усього 2,6%, а ось під час нехтування цим правилом – 12,8%.

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Впливає на ризик і носіння маски: для людини у захисному засобі він становить 3,1%, без – 17,4%.

Також варто носити окуляри. Без захисту ризик заразитися – 16%, в окулярах – 5,5%.

Після введення карантину у різних країнах світу через поширення коронавірусу між науковцями і практикуючими фахівцями не припиняються дискусії з приводу того, чи захищають маски від вірусу, а також чи варто їх взагалі носити.

Прихильники кажуть про те, що захисні засоби треба носити, адже вони хоч і не захищають людину від вірусу, але можуть вберегти оточення від хворого. Противники вважають, що носіння маски не впливає на ризик заразитися і апелюють до забруднення навколишнього середовища.

Незважаючи на дискусії, у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, під час карантину ввели обов’язковий масковий режим, а за його порушення карали штрафами.

В Україні масковий режим діє і нині, незважаючи на те, що країна вже перебуває на третьому етапі виходу з карантину.

Джерело: Naked Science