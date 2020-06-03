Ліки від коронавірусу: ібупрофен тестують на хворих

Британські лікарі вважають, що ібупрофен, який має протизапальну та знеболювальну дію, може допомогти хворим на коронавірус – якщо у них утруднення дихання.

В одній лікарень Лондона цей відносно дешевий препарат додаватимуть до звичайного лікування частині пацієнтів.

Вони сподіваються, що це попередить підключення хворих до апаратів ШВЛ.

Тестування ібупрофену на тваринах вже показали його ефективність у боротьбі з дихальною недостатністю – це одне із ускладнень коронавірусу.

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Ще на початку пандемії фахівці застерігали від використання цього препарату для лікування Covid-19. Зокрема, міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що він може лише погіршити стан хворих, і радив приймати парацетамол.

Офіційно у Великій Британії й досі радять людям з легкими симптоми спершу спробувати парацетамол, адже у нього менше побічних ефектів. Ібупрофен небезпечний, наприклад, якщо у вас виразка шлунку.

В середині березня Всесвітня організація охорони здоров’я також рекомендувала не використовувати ібупрофен, а також ліки, які містять його, для самолікування від коронавірусу. Його радили замінити парацетамолом.