PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Сум, сльози і крепатура: чому після сексу погіршується самопочуття

На самопочуття після сексу може впливати низка факторів, тому спочатку варто зрозуміти причини.

Про те, чому після інтимної близькості іноді погіршується самопочуття, Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– Якщо йдеться про болючі відчуття, подразнення інтимних органів – можливо, було недостатньо прелюдій, збудження і змазки, занадто різкі рухи або інші фізичні причини, – зазначає сексолог.

Однак буває, що після сексу болить голова, спина, руки, коліна – це може бути викликано незручною позою, надто інтенсивними рухами, незвичним фізичним навантаженням.

Чому після сексу погіршується самопочуття та болить голова

– Буває навіть крепатура після активного сексу. Це натяк на те, що прийшов час зайнятися якимось ще видом фізичної активності, крім сексу, – розповідає Єфремова.

Читайте: Як в анекдоті: в яких випадках секс знімає головний біль

Крім того, буває таке, що людям емоційно погано після сексу, а дехто, навіть, плаче.

– Смуток, сльози, розчарування, відраза – це те, що називається посткоїтальною дисфорією. Це може бути як реакція на накопичені за довгий період емоції, які в один момент прорвало, так і сигнал про те, що в сексі з цим партнером щось не так, – розповідає фахівець.

Чи може секс лікувати хвороби

Секс не може вилікувати хворобу, адже цим повинен займатися лікар. Хоча вчені давно розповідають про позитивні властивості інтимної близькості.

Хороший секс з приємними емоціями, із взаємодією з близькою людиною, з відповідними фізичними навантаженнями та оргазмом може зміцнити імунітет, серцево-судинну систему, поліпшити роботу мозку, тонус м’язів і кровообіг. А також потішити вас гормональною порцією задоволення, близькості та радості.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка