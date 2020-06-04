Лікар Євген Комаровський назвав симптоми которавірусу, після появи яких потрібно терміново припиняти самолікування і звертатися до фахівця.
Затримка з обстеженням і наданням професійної медичної допомоги може обернутися проблемами зі здоров’ям або ж коштувати життя.
Які симптоми показові:
- температура понад 39 градусів, яка не знижується після прийому жарознижуючих;
- відчуття нестачі повітря;
- загальмована свідомість;
- поєднання слабкості, високої температури і діареї.
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За словами Комаровського, питання припинення самолікування та звернення до фахівця – одне з головних в амбулаторній медицині, і до нього потрібно ставитися серйозно.
Після поширення коронавірусу в світі і введення карантинних заходів лікар Євген Комаровський регулярно коментував цю тему і розповідав, як уберегтися від вірусу і як лікуватися, які заходи врятують від зараження, а які – марні.
Комаровський розвінчав багато міфів про захист від коронавірусу, наприклад, що респіратор краще звичайної тканинної маски, а також назвав ключовий фактор інфікування.
Факти ICTV регулярно публікували поради лікаря Комаровського.
Джерело: Євген Комаровський