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Факти / Lifestyle

Самолікування не допоможе: Комаровський назвав показові симптоми Covid-19

Лікар Євген Комаровський назвав симптоми которавірусу, після появи яких потрібно терміново припиняти самолікування і звертатися до фахівця.

Затримка з обстеженням і наданням професійної медичної допомоги може обернутися проблемами зі здоров’ям або ж коштувати життя.

Які симптоми показові:

  • температура понад 39 градусів, яка не знижується після прийому жарознижуючих;
  • відчуття нестачі повітря;
  • загальмована свідомість;
  • поєднання слабкості, високої температури і діареї.

Читайте: Комаровський назвав переваги маски перед респіратором

За словами Комаровського, питання припинення самолікування та звернення до фахівця – одне з головних в амбулаторній медицині, і до нього потрібно ставитися серйозно.

Після поширення коронавірусу в світі і введення карантинних заходів лікар Євген Комаровський регулярно коментував цю тему і розповідав, як уберегтися від вірусу і як лікуватися, які заходи врятують від зараження, а які – марні.

Комаровський розвінчав багато міфів про захист від коронавірусу, наприклад, що респіратор краще звичайної тканинної маски, а також назвав ключовий фактор інфікування.

Факти ICTV регулярно публікували поради лікаря Комаровського.

Джерело: Євген Комаровський

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