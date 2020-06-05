Науковці зі всього світу продовжують досліджувати коронавірус та шукати ліки, які б побороли його.

У щотижневому дайджесті Факти ICTV зібрали останні наукові новини про коронавірус.

Вплив коронавірусу на організм людини

Науковці відділення кардіології у лікарні китайського міста Сіан дійшли висновку, що люди з високим кров’яним тиском вдвічі частіше помирають від коронавірусу. Ця особливість може ускладнити перебіг хвороби та спровокувати більш серйозніші наслідки, пише CNN.

А дослідження, опубліковане у журналі Cell, говорить про те, що у деяких людей, які раніше не хворіли на коронавірус, може бути імунітет до вірусу. Їхня імунна система має допоміжні Т-клітини, що здатні розпізнавати та реагувати на небезпечний вірус.

На думку науковців, ці клітини могли виникнути після попереднього контакту людини з іншим видом коронавірусу.

Читайте: Випробування вакцини на людях та тести за слиною: останні новини про дослідження Covid-19

Ліки від коронавірусу

Науковці продовжують вивчати ефективність препарату ібупрофен у лікуванні коронавірусу, пише ВВС.

Британські лікарі планують додавати препарат, який має протизапальну та знеболюючу дію, до лікування частини пацієнтів. На їхню думку, він може допомогти пацієнтам з ускладненим диханням і попередить їхнє підключення до ШВЛ.

Із переваг – низька вартість ібупрофену.

А ось журналісти The Guardian поставили під сумнів попередні висновки науковців, які заявляли про неефективність протималярійного препарату гідроксихлорохін у лікуванні вірусу. Його як профілактичний засіб приймав президент США Дональд Трамп.

Їхнє розслідування показало, що компанія Surgisphere, яка надала негативну оцінку препарату, не має відповідної компетенції. Тому попередні висновки щодо неефективності цього препарату можуть бути переглянуті.

Профілактика коронавірусу

Черговим дослідженням науковці довели ефективність масок та соціальної дистанції для профілактики коронавірусу.

Аналітична група Surge, провівши 172 дослідження, довела, що під час дотримання соціальної дистанції, ризик захворіти знижується з 12,8% до 2,6%, а під час носіння маски – з 17,4% до 3,1%.

А група мікробіологів та вірусологів з Університету Бонна у Німеччині вивчила, на яких поверхнях осідає коронавірус. Вони протестували предмети, які оточували заражених у побуті, та дійшли висновків, що найчастіше вірус залишався на поверхнях раковин (19,23%) та стоках душових (18,75%). А ось осідання на унітазі підтвердили лише 8,7% вивчених зразків.

Майже незаразними виявилися дверні ручки, пульти – 3,36%. Взагалі вірус не осідає на дерев’яних предметах, рослинах, тваринах і предметах одягу.

Після спалаху пандемії коронавірусу науковці з усього світу почали вивчати хворобу та шукати ліки від неї.

За п’ять місяців науковці дослідили тисячі пацієнтів та протестували сотні препаратів як на тваринах, так і на людях. Але поки їм не вдалося знайти єдиного рекомендованого для лікування Covid-19 препарату.

Проводяться дослідження і в Україні. Напередодні анонсувалися проведення тестувань на людях в Україні та були визначені лікарні, де вивчатиметься вплив коронавірусу на організм людини.