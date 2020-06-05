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Факти / Lifestyle

Залицяються 20-річні: фанатка фітнесу, якій 62, розкрила секрет молодості

Вік – це всього-на-всього число, запевняє 62-річна Шейла Кісс, яка мешкає на Балі.

Жінка, стверджує, що чоловіки постійно заграють до неї через соцмережі та запрошують на побачення. Шейла жартує, що деякі 20-річні залицяльники швидше можуть бути її синами.

Шейла Кісс справжня фанатика фітнесу: вона дотримується суворих тренувань, займаючись щодня дві години шість днів на тиждень.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

Колишня модель почала приділяти увагу здоров’ю після народження другої дитини, коли їй було близько 30 років.

Сьогодні їй подобаються силові тренування, заняття для спини та йога.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

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Крім спортзалу жінка дотримується здорової дієти, але за калоріями не стежить.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

– Я ніколи не зосереджувалася на вазі, а скоріше на тонусі, – розповіла Шейла.

 

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Публикация от Sheila ????????✈???? (@call_me_a_gypsy)

Бонус: секрет молодості для чоловіків

Факти ICTV писали про 57-річного фітнес-тренера Енді Вілкінсона, Який вважає, що молодість можна продовжити за допомогою здорового способу життя без стресу.

Він радить спати у затемненій кімнаті, тренуватися не частіше трьох разів на тиждень і скорочувати споживання вуглеводів під час дорослішання.

Джерело: Fox news

Фото: call_me_a_gypsy

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