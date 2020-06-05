Залицяються 20-річні: фанатка фітнесу, якій 62, розкрила секрет молодості

Вік – це всього-на-всього число, запевняє 62-річна Шейла Кісс, яка мешкає на Балі.
Жінка, стверджує, що чоловіки постійно заграють до неї через соцмережі та запрошують на побачення. Шейла жартує, що деякі 20-річні залицяльники швидше можуть бути її синами.
Шейла Кісс справжня фанатика фітнесу: вона дотримується суворих тренувань, займаючись щодня дві години шість днів на тиждень.
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Колишня модель почала приділяти увагу здоров’ю після народження другої дитини, коли їй було близько 30 років.
Сьогодні їй подобаються силові тренування, заняття для спини та йога.
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Крім спортзалу жінка дотримується здорової дієти, але за калоріями не стежить.
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– Я ніколи не зосереджувалася на вазі, а скоріше на тонусі, – розповіла Шейла.
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Бонус: секрет молодості для чоловіків
Факти ICTV писали про 57-річного фітнес-тренера Енді Вілкінсона, Який вважає, що молодість можна продовжити за допомогою здорового способу життя без стресу.
Він радить спати у затемненій кімнаті, тренуватися не частіше трьох разів на тиждень і скорочувати споживання вуглеводів під час дорослішання.
Джерело: Fox news
Фото: call_me_a_gypsy