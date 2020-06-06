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Факти / Lifestyle / Здоров'я

ВООЗ оновила рекомендації щодо медичних масок

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила рекомендації щодо носіння масок.

Тепер їх рекомендується носити в громадському транспорті й магазинах.

Також одним з оновлень ВООЗ стала вимога носити маски для всіх медиків у лікарнях незалежно від того, чи взаємодіють вони з хворими на коронавірус.

Читайте: Сидів у кафе без маски та пив каву. Зеленському можуть виписати 17 тис. грн штрафу

Третя рекомендація – у масках повинно бути три шари різних матеріалів.

До цього в рекомендаціях ВООЗ говорилося, що медичні маски необхідні тільки хворим на Covid-19.

Спека та маски

Українців чекає дві хороших новини на наступному тижні – послаблення карантину та до України прийде спекотна та сонячна погода.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанцію та масковий режим у громадських місцях.

Порушників в Україні можуть оштрафувати на 17 тис. грн, а в разі повторного затримання поліцією – штраф подвоюється.

Джерело: ВООЗ

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