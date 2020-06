ВООЗ оновила рекомендації щодо медичних масок

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила рекомендації щодо носіння масок.

Тепер їх рекомендується носити в громадському транспорті й магазинах.

Також одним з оновлень ВООЗ стала вимога носити маски для всіх медиків у лікарнях незалежно від того, чи взаємодіють вони з хворими на коронавірус.

