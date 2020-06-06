ВООЗ оновила рекомендації щодо медичних масок

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила рекомендації щодо носіння масок.

Тепер їх рекомендується носити в громадському транспорті й магазинах.

Також одним з оновлень ВООЗ стала вимога носити маски для всіх медиків у лікарнях незалежно від того, чи взаємодіють вони з хворими на коронавірус.

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WHO updated guidance on the use of masks for control of #COVID19: https://t.co/z6DTZLG5Qs The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on: ????who should wear a mask ????when a mask should be worn ????what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020

Третя рекомендація – у масках повинно бути три шари різних матеріалів.

До цього в рекомендаціях ВООЗ говорилося, що медичні маски необхідні тільки хворим на Covid-19.

Спека та маски

Українців чекає дві хороших новини на наступному тижні – послаблення карантину та до України прийде спекотна та сонячна погода.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанцію та масковий режим у громадських місцях.

Порушників в Україні можуть оштрафувати на 17 тис. грн, а в разі повторного затримання поліцією – штраф подвоюється.

Джерело: ВООЗ