Пандемія коронавірусу особливо негативно позначилася на психічному здоров’ї людей від 18 до 25 років.

Карантинні обмеження, які були введені через Covid-19 призвели до істотного зростання випадків важкої депресії.

Такі дані були отримані в результаті опитування дослідниками чотирьох інститутів Німеччини, Норвегії та Канади.

Опитування включало в себе ISR-анкету (інструмент, який дає можливість визначити ознаки психічних розладів, – Ред.).

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Вчені припускали, що кількість випадків важкої депресії не буде більше 1%, але за результатами опитування показник досяг 5%.

Дослідники відзначають значну нестачу психотерапевтів, яка була зафіксована ще до пандемії. Зараз ситуація з кількістю фахівців посилилася.

На думку професора клінічної психології Юсефа Шибана, є велика ймовірність того, що психічні наслідки від карантину відчуватимуться тривалий час.

У квітні соціологи зафіксували в українців ознаки депресії, тривожності, паніки, втоми і розлад сну.

Також відзначалося зростання депресії. Передбачається, що підвищення рівня депресії, ймовірно, пов’язане з фізичними обмеженнями і відсутністю нових вражень.

Українки продемонстрували більш високий рівень всіх емоційних показників, ніж чоловіки. Вони краще адаптувалися до змін.