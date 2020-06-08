Пандемія коронавірусу особливо негативно позначилася на психічному здоров’ї людей від 18 до 25 років.
Карантинні обмеження, які були введені через Covid-19 призвели до істотного зростання випадків важкої депресії.
Такі дані були отримані в результаті опитування дослідниками чотирьох інститутів Німеччини, Норвегії та Канади.
Опитування включало в себе ISR-анкету (інструмент, який дає можливість визначити ознаки психічних розладів, – Ред.).
Читайте: 5 симптомів психічних розладів через карантин і що робити – поради психологів
Вчені припускали, що кількість випадків важкої депресії не буде більше 1%, але за результатами опитування показник досяг 5%.
Дослідники відзначають значну нестачу психотерапевтів, яка була зафіксована ще до пандемії. Зараз ситуація з кількістю фахівців посилилася.
На думку професора клінічної психології Юсефа Шибана, є велика ймовірність того, що психічні наслідки від карантину відчуватимуться тривалий час.
У квітні соціологи зафіксували в українців ознаки депресії, тривожності, паніки, втоми і розлад сну.
Також відзначалося зростання депресії. Передбачається, що підвищення рівня депресії, ймовірно, пов’язане з фізичними обмеженнями і відсутністю нових вражень.
Українки продемонстрували більш високий рівень всіх емоційних показників, ніж чоловіки. Вони краще адаптувалися до змін.