Дитячий літній відпочинок 2020: куди відправити дитину

Пандемія коронавірусу внесла корективи у дитячий літній відпочинок 2020. Цьогоріч батькам доведеться шукати альтернативу морським курортам і таборам.
Відмінним варіантом безпечного літнього відпочинку для дитини стане дача або поїздка до родичів у село, вважає педіатр і медичний блогер Денис Арман.
– Батькам моїх пацієнтів я рекомендую організовувати літній відпочинок у нашій місцевості, без зміни кліматичних умов. Ідеальним варіантом буде відправити дитину до бабусь і дідусів у приватний сектор або зняти дачу у передмісті, – каже Денис Арман.
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На думку фахівця, морський відпочинок не приносить особливої користі маленьким дітям. Крім того, ситуацію загострять наслідки карантину.
– Завжди був противником відпочинку на морі для дітей у перші три-чотири роки життя. Малюки у цьому віці вкрай погано переносять переїзд, зміну клімату, води. Що стосується дітей старшого віку, у цьому сезоні через епідумови також доцільніше планувати їх відпочинок у приміській зоні, – додає Денис Арман.
Коронавірус і карантин внесли корективи у літній відпочинок 2020. Українцям вже довелося скасувати свої поїздки за кордон у червні, і поки точно невідомо, чи зможуть вони полетіти куди-небудь в липні і в серпні.
Доступним залишається відпочинок в Україні – моря і гори.
Українці зможуть відпочити в Карпатах, на Чорному або Азовському морях.