Дитячий літній відпочинок 2020: куди відправити дитину

Пандемія коронавірусу внесла корективи у дитячий літній відпочинок 2020. Цьогоріч батькам доведеться шукати альтернативу морським курортам і таборам.

Відмінним варіантом безпечного літнього відпочинку для дитини стане дача або поїздка до родичів у село, вважає педіатр і медичний блогер Денис Арман.

– Батькам моїх пацієнтів я рекомендую організовувати літній відпочинок у нашій місцевості, без зміни кліматичних умов. Ідеальним варіантом буде відправити дитину до бабусь і дідусів у приватний сектор або зняти дачу у передмісті, – каже Денис Арман.

Читайте: Бази відпочинку відновлять роботу з 10 червня: Степанов назвав умову

На думку фахівця, морський відпочинок не приносить особливої ​​користі маленьким дітям. Крім того, ситуацію загострять наслідки карантину.

– Завжди був противником відпочинку на морі для дітей у перші три-чотири роки життя. Малюки у цьому віці вкрай погано переносять переїзд, зміну клімату, води. Що стосується дітей старшого віку, у цьому сезоні через епідумови також доцільніше планувати їх відпочинок у приміській зоні, – додає Денис Арман.

Коронавірус і карантин внесли корективи у літній відпочинок 2020. Українцям вже довелося скасувати свої поїздки за кордон у червні, і поки точно невідомо, чи зможуть вони полетіти куди-небудь в липні і в серпні.

Доступним залишається відпочинок в Україні – моря і гори.

Українці зможуть відпочити в Карпатах, на Чорному або Азовському морях.