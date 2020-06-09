Проти коронавірусу разом з медиками виходить на боротьбу штучний інтелект. Пандемія змушує втілювати технології майбутнього в життя не зволікаючи.

Сингапур. Вулиці та парки патрулює робот-собака. Він нагадує людям про необхідність тримати дистанцію. Чотирилапий помічник легко орієнтується в просторі. В нього вмонтовані камери зі сканером.

Працюють роботи і в лікарнях Канади. Вони можуть дезинфікувати коридори, операційні та палати без залучення людей. Коронавірус знищують ультрафіолетом.

Роботам під силу й безконтактна доставка їжі. В ресторанах Великобританії вони навіть приймають замовлення. Техніка все частіше виконує роботу, яка стала небезпечною для людини через коронавірус.

На вулицях Шанхаю 5G-робот розпізнає обличчя та вимірює температуру. Всіх, у кого більше 36,6 – відправляють на самоізоляцію.

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Вимірювати температуру на відстані можна і в Києві за допомогою камер відеоспостереження. У великому місті ви під постійним прицілом щонайменше двох камер відеоспостереження. Вони можуть розпізнавати ваше обличчя. Деякі – вашу ходу і навіть температуру тіла. Вимірюючи температуру, камери без проблем визначають, чи можете ви бути потенційним носієм коронавірусу.

Але в Україні поки що технологію визначення температури на відстані не використовують. Щоб запустити, влада повинна її узаконити. Окрім того, камери спостереження можуть швидко розпізнавати – в медичній масці ви чи ні. Персоналу при цьому не треба вдивлятися в монітори. Спеціальна програма одразу просигналізує, якщо хтось не дотримується заходів безпеки.

Дрони вже третій місяць також на передовій боротьби з коронавірусом. Наприклад, вони прямо з неба нагадують людям про дотримання дистанції в Мадриді, столиці Іспанії. У Китаї пішли ще далі – там запустили безпілотники, які здатні відстежувати людей із підозрою на коронавірус – тих, хто порушив правила самоізоляції. Дрони обладнали термодатчиками. Якщо вам зле, то вас обов’язково знайдуть. І навіть з’ясують хто ви.

Для боротьби із коронавірусом задіяні і смартфони. Як українців захищатимуть від коронавірусу нові технології ексклюзивно Фактам тижня розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В Україні всі, хто прилітає з-за кордону чи знаходиться в групі ризику, мають завантажити спеціальний додаток. Система просить зробити селфі з геолокацією звідти, де ви знаходитесь на самоізоляції.

Якщо у вашому смартфоні стає все більше державних сервісів, то це також своєрідна протидія коронавірусу, адже ви не ходите до держустанов. А значить – у вас і менший ризик заразитися.

Через небезпеку заразитися коронавірусом, лікарні стали найнебезпечнішими місцями. Щоб зменшити цей ризик, в Україні набирає обертів дистанційна медицина. Можна консультуватися у лікаря, не виходячи з дому.

Мініатюрний прилад самостійно може зробити електрокардіограму, проаналізувати її, виміряти вашу температуру, ритм дихання та навіть положення тіла, у перспективі – і виявити коронавірус. Усе це здатен робити український стартап. Система надає лише рекомендації. Діагноз все ж ставить лікар. Та зробити це він тепер може дистанційно, не наражаючи себе та вас на небезпеку.

Пандемія спровокувала технологічний стрибок в багатьох країнах. Але є у антикоронавірусних ноу-хау і зворотній бік медалі. Наприклад, у Росії. Там видавали так звані цифрові перепустки. В них фіксувалися обгрунтування появи на вулиці під час карантину. Влада це відстежувала і навіть штрафувала тих, у кого перепусток не було. В майбутньому ж, замість розшуку порушників карантину Кремль зможе перелаштувати систему на пошук учасників антиурядових протестів.

Захист персональних даних – проблема, з якою зіштовхнулися багато країн під час пандемії коронавірусу. Чи не станеться витік інформації – зараз це хвилює багатьох. Але поки що для більшості країн головне – не дати коронавірусу забирати нові жертви.

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила рекомендації щодо носіння масок.Тепер їх рекомендується носити в громадському транспорті й магазинах.

Також одним з оновлень ВООЗ стала вимога носити маски для всіх медиків у лікарнях незалежно від того, чи взаємодіють вони з хворими на коронавірус.

За даними фактчекерів – тих, хто перевіряє достовірність інформації – за період пандемії у світі зафіксовано понад півтора мільйонів поширень фейків про коронавірус. Люди продовжують їм вірити.