Тепловий удар: симптоми і перша допомога потерпілому

В Україну нарешті прийшло справжнє літо після проливних дощів, однак не усі задоволені високою температурою і люди скаржаться на спеку. Щоб вберегтися від теплового удару, дотримуйтеся простих рекомендацій.
- Підтримуйте прохолоду у кімнаті.
Для цього необхідно вдень закривати вікна і завішувати їх темними шторами, а на ніч навпаки варто відкривати вікна. Якщо ж приміщення обладнане кондиціонером, то вмикаючи його треба зачинити двері та вікна.
- Пийте більше води, але без фанатизму.
Не забувайте вчасно поповнювати запаси води в організмі. Поставте графин на робочому столі, носіть із собою зручну пляшку, кидайте у воду лимон, м’яту або скибочки огірків.
- Легше із їжею.
Уникайте вживання жирної та калорійної їжі. Надавайте перевагу продуктам, з високим вмістом рідини. Зокрема у зелені, крім вітамінів і корисної клітковини, міститься багато води.
- Не перебувайте довго на сонці.
Краще не виходити на вулицю у пік спеки (з 12.00 до 16.00), а якщо уже опинилися під сонцем, то шукайте тінь.
- Не вживайте алкоголь.
Вживання спиртного провокує часте сечовиділення, а це призводить до обезводнення, а ще у не тверезому стані легко втратити пильність і прийняти симптоми теплового удару (головний біль, нудоту, прискорене серцебиття) з наслідками вживання алкоголю.
- Одягайтеся за погодою.
Носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин, а також не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри. Гарне, але незручне взуття заховайте подалі. Зупиніться на легких шкіряних туфлях, кросівках чи сандалях.
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Симптоми теплового удару
- нудота;
- запаморочення;
- втрата рівноваги;
- задишка;
- підвищення температури;
- рясне потовиділення.
Перша допомога при тепловому ударі
- допоможіть хворому перейти в затінене, добре провітрюване приміщення;
- зніміть одяг, що заважає охолодженню організму й затруднює дихання;
- допоможіть людині прилягнути або сісти на стілець зі спинкою;
- дайте хворому валідол (під язик), м’ятні краплі або м’ятний льодяник – це полегшить дихання і загальний стан;
- попросіть людиню зняти зубні протези, бо можлива блювота;
- дайте випити підсоленої води не менше 1 літра, за кілька прийомів;
- охолоджуйте тіло, змочуючи його водою. Намочіть рушник і обмотойте ним голову, зволожте одяг і відкриті ділянки тіла, це дозволить вам знизити температуру до оптимальної;
- важка форма теплового удару передбачає закритий масаж серця, штучне дихання, ін’єкції дантролену;
- навіть, якщо стан потерпілого покращиться, викличте швидку, аби його оглянули медики.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанціюта масковий режим у громадських місцях.
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що коронавірус не відступить внаслідок літньої спеки. Якщо кількість випадків коронавірусу зменшуватиметься, тоді масковий режим може завершитись до кінця літа.