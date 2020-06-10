Часник і цибуля проти мікробів - дієвий метод чи фейк

В Україні збереглася народна традиція лікувати часником та цибулею весь спектр хвороб, пов’язаний із вірусами та бактеріями.

Десятки відомих досліджень не змогли довести дієвості цих двох продуктів у боротьбі із мікробами.

Хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Павло Бик провів власний експеримент, щоб перевірити бактерицидні властивості цибулі та часнику.

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Для цього у бактеріологічній лабораторії були використані поширені збудники раньових інфекцій.

Чутливість визначалася аналогічно антибіотикам чи антисептикам: на щойно засіяну бактерію нанесли краплю соку, куди окремо додали зріз часника та цибулі. Результат оцінювали на наступну добу.

Золотистий стафілокок (S. aureus)

Кишкова паличка (E. coli)

Синьогнійна паличка (P. aeruginosa)

Грибок Кандида (Candida albicans)

– Останнє фото для порівняння – водний розчин звичайного антисептика. Навколо місця нанесення краплі видно обширні зони затримки росту. Такі мали б спостерігатися навколо цибулі та часника, якби вони мали хоча б якусь бактерицидну чи бактеріостатичну дію.

Головним висновком дослідження є спростування міфу, нібито часник та цибуля можуть боротися з мікробами, бактеріями та грибками.

Часник і цибуля проти коронавірусу

З початком карантину та оголошеням пандемії Covid-19 у мережі почало з’являтися чимало фейкових порад та рекомендацій, як вберегтися від небезпечного вірусу.

Однак за даними ВООЗ, які базуються на низці серйозних досліджень, часник та цибуля не лікують коронавірус і взагалі є безсилими проти інфекційних та вірусних захворювань.

Ці продукти володіють деякими антимікробними властивостями, однак від інфікування Covid-19 захистити не зможуть.

Джерело: Pavlo Byk