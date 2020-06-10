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Факти / Lifestyle

Чи вбивають мікроби часник та цибуля – дослідження

В Україні збереглася народна традиція лікувати часником та цибулею весь спектр хвороб, пов’язаний із вірусами та бактеріями.

Десятки відомих досліджень не змогли довести дієвості цих двох продуктів у боротьбі із мікробами.

Хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Павло Бик провів власний експеримент, щоб перевірити бактерицидні властивості цибулі та часнику.

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Часник і цибуля проти мікробів - дієвий метод чи фейк

Для цього у бактеріологічній лабораторії були використані поширені збудники раньових інфекцій.

Чутливість визначалася аналогічно антибіотикам чи антисептикам: на щойно засіяну бактерію нанесли краплю соку, куди окремо додали зріз часника та цибулі. Результат оцінювали на наступну добу.

Часник і цибуля проти мікробів - дієвий метод чи фейк

Золотистий стафілокок (S. aureus)

Часник і цибуля проти мікробів - дієвий метод чи фейк

Кишкова паличка (E. coli)

Часник і цибуля проти мікробів - дієвий метод чи фейк

Синьогнійна паличка (P. aeruginosa)

Часник і цибуля проти мікробів - дієвий метод чи фейк

Грибок Кандида (Candida albicans)

Часник і цибуля проти мікробів - дієвий метод чи фейк

– Останнє фото для порівняння – водний розчин звичайного антисептика. Навколо місця нанесення краплі видно обширні зони затримки росту. Такі мали б спостерігатися навколо цибулі та часника, якби вони мали хоча б якусь бактерицидну чи бактеріостатичну дію.

Головним висновком дослідження є спростування міфу, нібито часник та цибуля можуть боротися з мікробами, бактеріями та грибками.

Часник і цибуля проти коронавірусу

З початком карантину та оголошеням пандемії Covid-19 у мережі почало з’являтися чимало фейкових порад та рекомендацій, як вберегтися від небезпечного вірусу.

Однак за даними ВООЗ, які базуються на низці серйозних досліджень, часник та цибуля не лікують коронавірус і взагалі є безсилими проти інфекційних та вірусних захворювань.

Ці продукти володіють деякими антимікробними властивостями, однак від інфікування Covid-19 захистити не зможуть.

Джерело: Pavlo Byk

Фото: Dreamstime

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