Китай заборонив використання луски панголінів у медичних цілях

Уряд КНР розпорядився вилучити луску панголінів із затвердженого списку ліків, що використовуються у традиційній китайській медицині.

Таке рішення ухвалили у зв’язку із “виснаженням ресурсів”.

Захисники тварин зауважують, що це – важливий крок до порятунку комахоїдних, що перебувають на межі вимирання.

Окрім медичних цілей, також в країнах Азії делікатесом вважається м’ясо панголінів, яким часто торгують браконьєри.

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Лише за 2019 рік у Китаї було вилучено понад 130 т продуктів, пов’язаних із панголіном.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, популяція панголінів в Китаї зменшилася більш ніж на 90% з 1960 року.

У світі існує вісім видів панголінів, які зустрічаються в Азій та Африці. Три із них включено до критичної категорії Міжнародним союзом охорони природи, решта п’ять – перебувають під загрозою зникнення.

Китайська традиційна медицина говорить, що луска панголіна зменшує запалення та покращують кровообіг в організмі людини. Основою панголінової луски є кератин.

Ще до початку пандемії Covid-19 китайські вчені назвали панголінів ще одним носієм коронавірусу серед тварин.

Тоді виявилось, що генна послідовність коронавірусу, що виділився у цих ящурів, має 99% схожість із коронавірусом у людей.

Однак з часом така теорія була спростована, разом із дослідженнями, нібито змії є носіями Covid-19.