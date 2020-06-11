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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Люди з якою групою крові рідше хворіють Covid-19 – дослідження

Статистика показала, що люди з ІV групою крові найчастіше інфікуються коронавірусом.

До такого висновку дійшли вчені з компанії 23andMe, вивчивши дані понад 750 тис. людей.

Найбільш “захищеними” від інфекції виявилися люди, які мають І групу крові.

  • 3,2% були з І групою крові;
  • 3,9% були з ІІ групою крові;
  • 4% були із ІІІ групою крові;
  • 4,1% були із IV групою крові.

Дослідники зізналися, що зробили поправки на вік, стать, вагу та інші фактори, однак не врахували низку інших параметрів.

Але що можна сказати точно – жодна група крові не дає “надлюдського” захисту від коронавірусу, тому заразитися ризикує кожна людина.

Читайте: Роботи-контролери та дрони-спостерігачі: як технології протистоять Covid-19

Чому хворих на Covid-19 не лікують плазмою крові тих, хто одужав

В Україні заборонено лікування Covid-19 методом переливання плазми людей, які перемогли вірус.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють відсутність такого дозволу недостатністю клінічних випробувань та відповідних досліджень.

Нині провідні спеціалісти в Україні працюють над тим, щоби надати висновок щодо такого методу лікування Covid-19.

Джерело: IFL Science

Фото: Dreamstime

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