Люди з якою групою крові рідше хворіють Covid-19 – дослідження

Статистика показала, що люди з ІV групою крові найчастіше інфікуються коронавірусом.
До такого висновку дійшли вчені з компанії 23andMe, вивчивши дані понад 750 тис. людей.
Найбільш “захищеними” від інфекції виявилися люди, які мають І групу крові.
- 3,2% були з І групою крові;
- 3,9% були з ІІ групою крові;
- 4% були із ІІІ групою крові;
- 4,1% були із IV групою крові.
Дослідники зізналися, що зробили поправки на вік, стать, вагу та інші фактори, однак не врахували низку інших параметрів.
Але що можна сказати точно – жодна група крові не дає “надлюдського” захисту від коронавірусу, тому заразитися ризикує кожна людина.
Читайте: Роботи-контролери та дрони-спостерігачі: як технології протистоять Covid-19
Чому хворих на Covid-19 не лікують плазмою крові тих, хто одужав
В Україні заборонено лікування Covid-19 методом переливання плазми людей, які перемогли вірус.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють відсутність такого дозволу недостатністю клінічних випробувань та відповідних досліджень.
Нині провідні спеціалісти в Україні працюють над тим, щоби надати висновок щодо такого методу лікування Covid-19.
Джерело: IFL Science