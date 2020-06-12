Коронавірус набирає обертів у світі. Кількість хворих щодня зростає, а вакцини як і раніше немає.

Вчені продовжують досліджувати Covid-19, але поки замість ліків, вони отримують все нові дані про перебіг, симптоми і передачу коронавірусу.

Факти ICTV зібрали наукові новини світу та України про Covid-19 за останній тиждень.

Лікування коронавірусу

В Україні відмовилися від лікування коронавірусу антитілами людей, які одужали.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що МОЗ не дозволяє лікувати пацієнтів з Covid-19 методом переливання плазми людей, які вилікувалися від коронавірусу. Причиною є відсутність клінічних випробувань і досліджень.

Однак, в Україні ці дослідження проводяться, тому можна очікувати в майбутньому на перегляд рішення.

Передача коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що коронавірус дуже рідко передається від людини до людини під час безсимптомного перебігу захворювання.

У ВООЗ не виключають передачу від безсимптомних носіїв, але відзначають, що це далеко не найпоширеніший спосіб передачі інфекції.

Проникнення коронавірусу в організм

Для винаходу вакцини від коронавірусу необхідне розуміння того, як Сovid-19 потрапляє в організм. Раніше було відомо, що в процесі зараження бере участь білок ACE2, який пропускає вірус в клітину. Нове дослідження встановило, що є інший білок – NRP1 – який також допомагає коронавірусу проникнути в здорові клітини.

Фахівці прийшли до висновку, що процес з’єднання білка NRP1 з моноклональними антитілами може блокувати зараження клітин.

Коли людина з коронавірусом найбільш заразна

Людина, яка інфікувалася коронавірусом, найбільш небезпечна для оточуючих в перші дні захворювання.

Згідно з дослідженням, Covid-19 осідає у верхніх дихальних шляхах і з легкістю може передати вірус іншій людині.

Хворий на Covid-19 може ще відчувати себе добре, але в цей час заражати інших.

Керівник ВООЗ з боротьби з коронавірусом Марія Ван Керхове уточнила, що дані поки не остаточні.

Хто більше схильний захворіти

Вчені з компанії 23andMe вивчили дані понад 750 тис. осіб і прийшли до висновку, що люди з IV групою крові найчастіше інфікуються коронавірусом.

Найбільш захищеними від Covid-19 виявилися люди, які мають I групу крові.

Друга хвиля коронавірусу в Україні

На минулому тижні кількість хворих на коронавірус значно зросла. Добовий приріст вже другий день б’є рекорди з початку пандемії.

У зв’язку з цим у МОЗ заговорили про другу хвилю коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що вона буде в Україні восени.