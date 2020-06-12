Те, що ситуація з коронавірусом кардинально покращиться влітку є лише припущенням.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Поки це тільки припущення. Багато епідеміологів на це сподіваються, але точних даних ще немає, – сказав він.

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Комаровський закликав українців, незважаючи на спеку, продовжувати мити руки, правильно користуватися санітайзером, провітрювати приміщення і дотримуватися соціального дистанціювання.

Також він зазначив, що якщо людина в групі ризику, то йому не варто ходити в багатолюдні місця і їздити в громадському транспорті.

Про вплив температур на Covid-19 Комаровський розповідав і раніше. Зокрема, він говорив, що негативні температури не можуть нейтралізувати коронавірус.

Він навів приклад з продуктами, які зберігаються в морозильній камері. За його словами, Covid – 19 може на їх поверхні зберігати свою активність.

Джерело: Доктор Комаровский