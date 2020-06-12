Пацієнтці, яка помирала від Covid-19, пересадили обидві легені

Минулого тижня у Чикаго в США хворій жінці з Covid-19 провели подвійну трансплантацію легенів.

Вважають, що операція стала першою у своєму роді, яку переніс пацієнт із коронавірусом.

Нині життя 20-річної жінки, як і раніше, підтримує апарат ШВЛ, однак стан її здоров’я покращується, кажуть лікарі.

Хірурги описали жахливий стан, в якому були її легені до трансплантації, сказавши, що вони повністю “облягали інші тканини”.

10-годинна операція була складною через запалення легенів, викликане коронавірусом.

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Як виглядають легені дитини, інфікованої коронавірусом

Раніше лікарі опублікували знімки комп’ютерної томографії легень дітей із Covid-19.

Огляд показав, що з 20 дітей у більшості дітей розвинулося поширене запалення, а у половини розпочалася пневмонія.

Джерело: Fox news