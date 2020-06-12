Ще з радянських часів, коли у більшості сфер переважав дефіцит товарів, захисні маски робили з підручних матеріалів. Йдеться про марлю, бавовну, бинт та навіть папір.

ВООЗ попереджає – ні в якому разі не можна вважати саморобні маски повноцінним захистом проти інфекцій.

Елементи одягу – теплі светри з високою горловиною, довгі шарфи – також не захистять від вірусів. Однак, перебуваючи у людному місці без маски, краще перестрахуватись і прикрити обличчя.