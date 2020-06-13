Вакцина від коронавірусу: чотири європейські країни вже замовили 400 млн доз

Вакцину від коронавіруса замовили Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди. Вони підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку 400 млн доз.

Йдеться про вакцину від Covid-19, розробкою якої займається АstraZeneca та Оксфордський університет.

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– Разом з міністрами охорони здоров’я Німеччини, Франції та Нідерландів після запуску вакцинного альянсу ми підписали контракт на поставку до 400 млн доз вакцини, призначених для всього населення Європи, – написав глава МОЗ Італії Роберто Сперанца.

Випробування цієї вакцини повинні закінчиться восени, тоді ж компанія й обіцяє перші 30 млн доз, до кінця 2020 року – 100 млн.

Вакцина від коронавірусу

Оксфордська вакцина – одна з найперспективніших у світі. Перша партія для вакцинації від коронавірусу буде доступна лише громадянам Великої Британії. Також у компанії АstraZeneca заявили, що вони працюють задля забезпечення широкого постачання вакцини і усьому світі без прибутку під час пандемії Covid-19.

Наразі кілька етапів експериментів вже показали успіх, тому очікують, що випробовування закінчиться восени.