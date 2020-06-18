На початковій стадії симптоми коронавірусу у дітей відрізняються від симптомів дорослих пацієнтів.

Це підтвердили результати дослідження китайських науковців.

Аналіз даних проводився для 34 дітей з Covid-19 у віці від 1 місяця до 12 років.

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На відміну від дорослих, ускладнене дихання та легенева недостатність у дітей можуть з’явитися на критичній стадії.

Під час протікання хвороби серед усіх симптомів науковці виділили:

лихоманку;

блювоту;

діарею.

Лихоманка, яка нечасто трапляється у дорослих пацієнтів з Covid-19 (44%), вражає три чверті інфікованих дітей (76%).

Кашель залишається головним симптомом коронавірусу як у дітей, так і в дорослих.

Тим часом нові симптоми Covid-19 у дітей виявили і в США: лікарі помітили прояви мультисистемного запального синдрому щонайменше у 150 дітей.

Він не є прямим наслідком вірусу, а, ймовірніше, реакцією імунної системи пацієнтів.

Джерело: Plos Medicine