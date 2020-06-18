На початковій стадії симптоми коронавірусу у дітей відрізняються від симптомів дорослих пацієнтів.
Це підтвердили результати дослідження китайських науковців.
Аналіз даних проводився для 34 дітей з Covid-19 у віці від 1 місяця до 12 років.
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На відміну від дорослих, ускладнене дихання та легенева недостатність у дітей можуть з’явитися на критичній стадії.
Під час протікання хвороби серед усіх симптомів науковці виділили:
- лихоманку;
- блювоту;
- діарею.
Лихоманка, яка нечасто трапляється у дорослих пацієнтів з Covid-19 (44%), вражає три чверті інфікованих дітей (76%).
Кашель залишається головним симптомом коронавірусу як у дітей, так і в дорослих.
Тим часом нові симптоми Covid-19 у дітей виявили і в США: лікарі помітили прояви мультисистемного запального синдрому щонайменше у 150 дітей.
Він не є прямим наслідком вірусу, а, ймовірніше, реакцією імунної системи пацієнтів.
Джерело: Plos Medicine