Коронавірус продовжує вражати тисячі людей щодня, і поки що ніхто не наважився спрогнозувати, коли пандемія Covid-19 завершиться.

Науковці працюють над розробкою вакцин та проводять клінічні випробування уже існуючих ліків.

Факти ICTV зібрали останні наукові новини про Covid-19 за останній тиждень.

Ефективність Дексаметазону

Британські дослідники та автори великого проекту Recovery довели, що препарат Дексаметазон знижує відсоток смертності від Covid-19 на критичній стадії захворювання.

У ВООЗ схвально оцінили резульати дослідження: Тедрос Адханом Гебреєсус назвав це лікування рятівним науковим проривом.

Так, використання популярного у Європі стероїду допомогло знизити смертність у Великій Британії на 33%.

Однак важливо додати, що препарат не діє на пацієнтів із легкою формою Covid-19.

За попередніми висновками науковців, якби Дексаметазон використовували від самого початку пандемії, можна було б врятувати до 5 тис. життів.

Симптоми Covid-19 у дітей

Дослідження команди китайських науковців довело, що симптоми коронавірусу у дітей відрізняються від симптомів дорослих пацієнтів.

Для аналізу науковці використали дані 34 дітей з Covid-19 у віці від 1 місяця до 12 років.

Під час протікання хвороби серед усіх симптомів науковці виділили лихоманку, блювоту та діарею.

Лихоманка, яка рідко трапляється у дорослих пацієнтів з Covid-19, вражає три чверті інфікованих дітей.

Кашель залишається головним симптомом коронавірусу як у дітей, так і в дорослих.

Що не так із Гідроксихлорохіном?

ВООЗ виступила із заявою про неефективність гідроксихлорохіну у боротьбі із коронавірусом. Через сумнівний ефект організація назвала дослідження дії препарату марними.

Гідроксихлорохін – відомий антималярійний препарат, який довгий час приймав президент США Дональд Трамп. За його словами, таке лікування порадив його особистий лікар.

Окрім малярії, також гідроксихлорохін бореться із симптомами вовчака.