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Факти / Lifestyle

Прати й прасувати не можна! Як носити маски та рукавички під час пандемії Covid-19

Медичні маски та гумові рукавички вважають одними з головних превентивних методів боротьби з пандемією коронавірусу.

Як користуватися гумовими рукавичками під час пандемії коронавірусу

  • Носити рукавички постійно не варто, зокрема, якщо ви пересуваєтеся на власному транспорті. Ви можете просто обробити антисептиком ті поверхні, яких торкаєтеся.
  • Якщо ви відвідуєте загально доступні місця, наприклад магазин, громадський транспорт, то там використання рукавичок підвищить вашу безпеку.
  • Категорично заборонено в рукавичках торкатися обличчя, бо їх завдання відокремити вашу шкіру від зовнішнього середовища.  Тому, коли ви вийшли з транспорту, то краще зняти рукавички та просто їх викинути. Їх не можна використовувати повторно.
  • Обробляти рукавички антисептиком також не можна.

Читайте: Три способи зробити медичну маску своїми руками

Як правильно користуватися медичними масками

  • Маски потрібно носити у місцях скупчення людей, а не на самоті, бо вона не захищає здорову людину від вірусу. Але вона зменшує ризик того, що хвора людина може заразити здорових, бо є інкубаційний період, коли симптоми не відчуваються.
  • Маску потрібно використовувати 2-4 години, а потім викидати. Їх заборонено обробляти антисептиками чи термічно та використовувати повторно.

Раніше Факти ICTV публікували відповіді на найпоширеніші запитання про медичні захисні маски.

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