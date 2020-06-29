Пари, які сплять разом, мають міцніший сон – вчені

Вчені з Німеччини, Данії та США встановили, якщо гетеросексуальні пари сплять в одному ліжку, то це покращує якість сну.

Дослідники спостерігали за 12 гетеросексуальними парами у віці 18-29 років протягом двох тижнів. Їх просили лягати спати разом та нарізно.

Так, вчені встановили, що пари, які лягали в ліжко разом, мали сон у середньому на 10% міцніший, ніж ті, які спали окремо. Ба більше, цикл сну у пар, які перебували в одному ліжку, синхронізувався.

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Також спільне перебування у ліжку збільшувало кількість несвідомих рухів, проте це ніяк не впливало на якість сну.

Проте чи можна у такий спосіб лікувати безсоння невідомо, бо пари, які проходили експеримент не мали з цим проблем. Також дослідники не брали до уваги гомосексуальні пари.

Гучне хропіння може викликати інфаркт та інсульт у партнера

Хропіння є значною мірою невизнаним джерелом шумового забруднення, яке останніми роками стало головною загрозою для здоров’я людей.

Учені провели тести, в яких визначили, що рівень хропіння 14% людей перевищує 53 децибели.

Такий шум може підвищити артеріальний тиск партнера і потенційно викликати інфаркт та інсульт.

Джерело: Frontiers in Psychiatry