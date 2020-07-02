Для того, щоб дівчина відчула пік задоволення впливають безліч факторів: психологічний стан, рівень збудження, якість прелюдії, ритм і темп фрікцій, стимуляція ерогенних зон.

Про це розповіла сексолог Оксана Єфремова.

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Більшості жінок для оргазму необхідний додатковий вплив на клітор під час сексу. Щодо поз, варто орієнтуватися, зокрема і на це. Спробуйте вершницю, – зазначає фахівець.

Варто також звернути увагу, чи отримує дівчина задоволення від глибокого проникнення.

– Якщо так, рекомендую звертати увагу на колінно-ліктьову позу, або позу із зігнутими до грудей колінами. Якщо навпаки, більше задоволення отримує від неглибокої стимуляції першої третини вагіни – обирайте позицію “ложок”, лежачи на боці, або місіонерську, злегка змістившись вгору, – розповідає сексолог.

Для дівчат з міотонічним оргазмом кращим варіантом будуть ті, в яких можна щільно стиснути стегна, наприклад, колінно-ліктьова, “ложки” або коли ноги на одному плечі у партнера.

– У будь-якому випадку тільки конкретна дівчина може підказати, яка позиція буде оптимальна саме для її оргазму, – зазначає Єфремова.

Як зрозуміти, що жінці потрібен секс

Чоловіки іноді насправді не можуть зрозуміти, коли жінка хоче з ними близькості.

Проте у цій справі варто відмовитися від стереотипів. Зокрема від дивних натяків прекрасної половини. Крім того, варто пам’ятати, що безневинний флірт – це не запрошення у ліжко, тому тримайте себе в руках.

Проте, як зрозуміти, чи хоче з вами жінка сексу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.