Коронавірус вражає клітини мозку – дослідження Університету Джона Гопкінса

Клітини мозку людини можуть бути заражені коронавірусом, через що є ризик серйозних неврологічних проблем.

До такого висновку дійшли дослідники з Університету Джона Гопкінса, використавши в експерименті міні-мозок зі стовбурових клітин людини.

Фахівці з інфекційних захворювань з університету додали частки коронавірусу в міні-мозок і виявили доказ того, що клітини заражаються патогеном і розмножуються.

– Нині ми не знаємо, які клітини заражені. Це дуже специфічна субпопуляція або просто випадкова? Оскільки ми бачимо, що лише деякі з клітинин інфіковані нашою низькою початковою дозою вірусних частинок, – сказав старший автор дослідження доктор Томас Хартунг.

Ранні повідомлення з китайського міста Ухань, де розпочалася пандемія Covid-19, свідчать про те, що 36% інфікованих пацієнтів відчували неврологічні симптоми, такі як порушення свідомості і запаморочення. Однак донині не було ясно, чи може вірус заразити клітини головного мозку людини.

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Які ще клітини вражає коронавірус

Дослідження з Англії та інших країн ЄС показали, що коронавірус чіпляється до рецепторів АСЕ2, які є у клітинах легенів, нирок та підшлункової залози.

Через те, що інфекція потрапляє на острівці, які виробляють інсулін, порушується нормальна функція цих клітин, а саме належна підтримка рівня глюкози у крові. Це доводить, що коронавірус може викликати діабет.

Джерело: Washington Times