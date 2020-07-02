Лікарі пришили пеніс чоловіку через добу після ушкодження

Через добу після травми у Великій Британії хірурги пришили пеніс чоловіку.

Реплантація – дуже рідкісна і складна операція, в усьому світі провели лише близько 100 повторних приживлень статевого органу.

Таку операцію роблять тільки фахівці з високим рівнем підготовки. Це термінова процедура, щоб все пройшло успішно, необхідно якомога швидше почати.

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До лікарні з пошкодженням статевого органу потрапив 34-річний чоловік з діагнозом параноїдальна шизофренія в анамнезі. З’ясувалося, що він сам собі завдав травму, коли під час нападу хотів накласти на себе руки.

До лікарні він поступив тільки через 15 годин після пошкодження, загальний час, коли був відсутній кровотік було 23 години.

Під час операції пацієнтові лікарі не змогли врятувати один нерв, проте інші судини, які забезпечують кровообіг в статевому члені, виявилися в хорошому стані.

Вже через шість тижнів чоловік зміг повернутися до статевого життя.

Нещодавно в Запоріжжі з чоловіком сталася неприємна ситуація. Він одягнув на свій статевий орган гайку. Внаслідок чого статевий орган розпух і зняти її самостійно чоловік вже не зміг. За допомогою він звернувся до медиків 5-ї міської лікарні.

Джерело: BMJ Case Reports