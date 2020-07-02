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Факти / Lifestyle / Здоров'я

У Франції коронавірус спричинив у чоловіка болісну 4-годинну ерекцію

У Франції у чоловіка, який інфікувався коронавірусом, виникла болісна ерекція, яка тривала чотири години.

Ця проблема називається пріапізмом і не пов’язана з інтимним збудженням.

Незвичайний випадок зафіксували в одній із лікарень міста Ле Чен, куди чоловіка з Covid-19 привезли у важкому стані.

У статевому члені під час тривалих ерекцій утворюється багато тромбів. Лікарям довелося через голку шприца їх видаляти. Допомагали йому витерпіти біль льодом.

Коронавірус спровокував у літнього француза тромбоз, який викликає пріапізм. Цей випадок є першим у медицині.

Лікарі припустили, що після цієї події пацієнтові знадобиться протезування пеніса, щоб зберегти потенцію.

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Коронавірус вражає клітини мозку та інших органів

Коронавірус може призвести до серйозних неврологічних проблем, адже інфекція вражає клітини мозку, визначили дослідники з Університету Джона Гопкінса.

Інші дослідження з Англії та країн ЄС показали, що коронавірус чіпляється також до клітин легенів, нирок та підшлункової залози.

Учені встановили, що коронавірус може викликати діабет.

Джерело: The American Journal of Emergency Medicine

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