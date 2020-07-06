Бубонна чума: симптоми, лікування та як передається

Бубонна чума – це форма чуми, яку викликає бактерія Yersinia pestis. Її переносять блохи, які паразитують на щурах. Крім того, ці блохи можуть переходити і на людину. Ще з доби Середньовіччя це захворювання називають Чорною смертю.

Бубон – запалений лімфатичний вузол, який збільшується в розмірі. Зовні він схожий на мозоль і з’являється найчастіше на шиї, під пахвами або у паху.

В історії людства відомі три пандемії чуми, серед яких переважала бубонна форма. Лише за приблизними підрахунками, хвороба забрала життя близько 200 млн осіб.

У XIV столітті в Європі жертвами бубонної чуми стали десятки мільйонів людей, повторні спалахи захворювання тривали до кінця XVIII століття.

Симптоми бубонної чуми:

головний біль;

озноб і слабкість;

лихоманка;

збільшені лімфовузли;

інтоксикація;

геморагічний синдром (система гемостазу відповідає за підтримання рідкого стану крові і зупинку кровотеч) – це патологія, яка проявляється підвищеною кровоточивістю.

Інкубаційний період бубонної чуми становить 2-6, а іноді від 1 до 12 днів.

Як передається бубонна чума

Збудник бубонної чуми потрапляє в організм людини через шкіру. Переносять його блохи, які паразитують на різних гризунах. Однак у великих масштабах чума може передаватися аерозольним шляхом.

Коли збудник через шкіру потрапляє у кров, то стикається з лімфовузлами, де і починається запалення, яке потім поширюється й на інші тканини. Потім утворюються бубони.

Лікування бубонної чуми

До ХІХ століття лікуванню чума практично не піддавалася. Адже смертність становила 95%. Революцією в лікуванні бубонної чуми став винахід протичумних вакцин, а також застосування стрептоміцину та інших антибіотиків. У такий спосіб більшість пацієнтів, які вчасно звернулися до медиків, почали виліковуватися від бубонної чуми.

Всі, у кого помітили ознаки чуми, госпіталізуються в обов’язковому порядку в спеціальне інфекційне відділення, медики в якому працюють у протичумних костюмах. Все чого міг торкнутися хворий, речі або їжа, піддаються або утилізації, або дезінфекції.

Головним способом лікування бубонної чуми є антибіотикотерапія. Препарати медики вводять внутрішньом’язово. Лікарі спостерігають за пацієнтом кілька місяців, і тільки після цього виписують.

Бубонна чума 2020

У Західній Монголії 1 липня був зафіксований спалах бубонної чуми. 27-річного чоловіка і дівчину госпіталізували з цим захворюванням. Заразилися вони, коли вживали сире м’ясо бабака.

6 липня з’явилося повідомлення, що спалах бубонної чуми зафіксований у районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю. Місцевий житель звернувся в лікарню з симптомами хвороби. 5 липня в цьому регіоні був введений режим підвищеної епідеміологічної небезпеки.