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Факти / Lifestyle

Вчені створили “мембрану на чипі”, яка допоможе знайти вакцину від Covid-19

Вчені розробили “мембрану на чипі” на основі клітин, яка дозволяє безперервно відстежувати, як ліки чи інші фактори взаємодіють з ними.

Цю мембрану використовуватимуть для тестування потенційних вакцин від коронавірусу.

Чип імітує клітинні стінки, які зберігають функціональність клітинної мембрани. Їх можна успішно використовувати для контролю активності іонних каналів і білків в клітинах людини, що і є мішенню для ліків.

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Клітинні мембрани відіграють центральну роль у біологічній передачі сигналів. Розробка вчених використовує електронний чип для вимірювання будь-яких змін у мембрані. Це дозволяє вченим зрозуміти, як вона взаємодіє із зовнішнім світом.

Коронавірус може вражати мозок

Вірус Covid-19 може вражати клітини мозку, що може призвести до неврологічних ускладнень. До такого висновку дійшли вчені з університету Джона Гопкінса.

Вони провели експеримент, у якому виокристали міні-мозок з стовбурових клітин людини. У нього успішно підсадили коронавірус. Тим самим виявили, що клітини мозку можуть бути уражені інфекцією.

На початку епідемії у китайському Ухані, 36% інфікованих пацієнтів відчували неврологічні симптоми, такі як порушення свідомості і запаморочення.

Джерело: Eurek Alert

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