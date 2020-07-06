Вчені створили “мембрану на чипі”, яка допоможе знайти вакцину від Covid-19

Вчені розробили “мембрану на чипі” на основі клітин, яка дозволяє безперервно відстежувати, як ліки чи інші фактори взаємодіють з ними.
Цю мембрану використовуватимуть для тестування потенційних вакцин від коронавірусу.
Чип імітує клітинні стінки, які зберігають функціональність клітинної мембрани. Їх можна успішно використовувати для контролю активності іонних каналів і білків в клітинах людини, що і є мішенню для ліків.
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Клітинні мембрани відіграють центральну роль у біологічній передачі сигналів. Розробка вчених використовує електронний чип для вимірювання будь-яких змін у мембрані. Це дозволяє вченим зрозуміти, як вона взаємодіє із зовнішнім світом.
Коронавірус може вражати мозок
Вірус Covid-19 може вражати клітини мозку, що може призвести до неврологічних ускладнень. До такого висновку дійшли вчені з університету Джона Гопкінса.
Вони провели експеримент, у якому виокристали міні-мозок з стовбурових клітин людини. У нього успішно підсадили коронавірус. Тим самим виявили, що клітини мозку можуть бути уражені інфекцією.
На початку епідемії у китайському Ухані, 36% інфікованих пацієнтів відчували неврологічні симптоми, такі як порушення свідомості і запаморочення.
Джерело: Eurek Alert