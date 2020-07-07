Коронавірус Covid-19 - найпоширеніші міфи

Ні, антибіотики не працюють проти вірусів, лише проти бактерій. Covid-19 є вірусом, тому їх не варто застосовувати як засіб профілактики чи лікування.

Однак, якщо вас госпіталізували через коронавірус, то можуть призначити антибіотики у разі супутніх бактеріальних інфекцій.