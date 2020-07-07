Нові симптоми коронавірусу виявили науковці Бразильського університету – вірус може вражати порожнину рота.

Через Covid-19 у роті можуть з’являтися виразки та запальні процеси, людина може відчувати неприємні відчуття та втратити смак.

Такі вторинні симптоми виникають через послаблення імунітету, вважають дослідники. Крім того, їх можуть викликати лікарські засоби – така реакція організму може бути побічним ефектом.

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Зокрема, такі симптоми з’явилися у одного літнього чоловіка, у нього виявили глибокі тріщини та виразки у роті.

Науковці опублікували симптоми коронавірусу по днях.

З першого по четвертий день у людини підвищується температура, може з’явитися біль в м’язах, сухий кашель, нудота і діарея.

З п’ятого по шостий день – у хворого ускладнюється дихання, з сьомого дня – інфікованому стає складо дихати, його стан критичний, з восьмого – його легені можуть припинити працювати належним чином. У ці дні важких хворих найчастіше підключають до апаратів ШВЛ.

Джерело: International Journal of Infectious Diseases