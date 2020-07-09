4 причини, чому люди з Covid-19 можуть не відчувати небезпечної нестачі кисню

За повідомленнями різних засобах масової інформації, включаючи Science, світових лікарів спантеличила одна особливість Covid-19, яка “вважається порушенням базової біології”.

Йдеться про випадки, коли, незважаючи на низький рівень кисню в крові, який небезпечний для життя, деякі пацієнти не відчувають жодних проблем або навіть задишки.

– У деяких випадках пацієнт відчуває себе комфортно і користується телефоном у той момент, коли лікар збирається підключити пацієнта до апарату ШВЛ, – сказав професор Чиказького університету Лойоли доктор Мартін Дж. Тобін.

Чому пацієнти з Covid-19 не помічають гіпоксемії

Медики спочатку вимірюють рівень кисню за допомогою пульсоксиметра.

– Хоча пульсоксиметр є на диво точним, коли показники кисню високі, він помітно перебільшує серйозність низького рівня кисню, коли показники низькі, – пояснив Тобін.

Професор також зазначив, що мозок може не одразу розпізнати, що рівень кисню в крові знизився, адже мозок не реагує, поки рівень кисню не впаде до дуже низького рівня – і в цей момент пацієнт, як правило, починається задишка.

Крім того, більше половини пацієнтів з тихою гипоксемією також мали низький рівень вуглекислого газу, що, на думку доктора Тобіна, могло б знизити ефект низького рівня кисню в крові.

– Також, можливо, що коронавірус надає своєрідний вплив на те, як організм відчуває низький рівень кисню, – сказав доктор Тобін, вважаючи, що це може бути пов’язано з відсутністю запаху, на що страждають багато пацієнтів з Covid-19.

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Які клітини вражає коронавірус

Дослідження з Англії та інших країн ЄС показали, що коронавірус чіпляється до рецепторів АСЕ2, які є в клітинах легенів, нирок і підшлункової залози.

Так як інфекція потрапляє на острівці, що виробляють інсулін, порушується нормальна функція цих клітин, а саме належна підтримка рівня глюкози в крові. Це доводить, що коронавірус може викликати діабет.

Клітини мозку людини також можуть бути заражені коронавірусом, через що є ризик серйозних неврологічних проблем, заявили дослідники з Університету Джона Гопкінса,

Джерело: дослідження, опубліковане American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine