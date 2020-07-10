Як носити маски у спеку – поради інфекціоніста

В Україну прийшло спекотне літо, а карантин ніхто не скасовував. Через це перед українцями стоїть питання – як носити маску у спеку.

Попри дискомфорт, фахівці радять не відмовлятися від носіння засобів особистої гігієни. Під час температури +30° і літньої вологості повітря темпи розповсюдження інфекції знижуються приблизно вдвічі, але засоби індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції вже-таки захищають від того ризику, який залишається.

– Це жахливо з точки зору комфорту, проте це єдиний бар’єр, який вберігає нас від інфікування. На вулиці або на природі можна знімати маску, проте в транспорті або в тісних приміщеннях це робити не рекомендується, – каже інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

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У спеку медичні маски можна замінити бавовняними, з ними легше дихати.

– Вони у два-чотири рази гірше захищають, ніж звичайні маски. Однак захист все ж є, – доповнює Вадим Арістов.

Таку маску можна пошити зі старої футболки або наволочки, однак не рекомендується купувати легкі китайські маски.

– Головне, щоб це не були легкі синтетичні маски, тому що вони не мають захисних властивостей. Вони призначені для захисту від пилу, а не від інфекцій, – коментує Вадим Арістов.

Прихід літа не означає, що вірус відступив, підсумовує фахівець. Від коронавірусу людину може захистити не погода, а лише її власна поведінка і звички.

Під час карантину фахівці радили українцям носити медичні маски, які зменшують ризик поширення коронавірусу. Навесні їх рекомендували носити всюди.

У червні Всесвітня організація охорони здоров’я переглянула свої рекомендації щодо цього питання і радить носити засоби індивідуального захисту у громадському транспорті і магазинах.

Також маски повинні носити всі медики, незалежно від того, контактують вони з хворими на коронавірус чи ні.