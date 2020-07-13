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Факти / Lifestyle

Чи можна після антисептика наносити крем на руки

Наносити крем на руки після використання антисептика потрібно, однак якщо ви перебуваєте не вдома. В іншому разі потрібно ретельно мити руки з милом, і тільки потім наносити крем.

Про це розповів лікар Євген Комаровський.

За його словами, якщо ви перебуваєте не вдома, то дезінфікувати руки антисептиком, а потім діставати з сумочки крем для рук і наносити його – абсолютно нормальна процедура.

Читайте: Як зробити антисептик в домашніх умовах – рецепт ВООЗ

– Однак, ми вже не раз говорили, що, користуватися антисептиком варто в тих місцях, де у вас немає доступу до води та мила. Тобто, якщо ви перебуваєте вдома, то потрібно правильно помити руки (з милом, 30 секунд, під проточною водою), а потім наносити крем, – розповідає Комаровський.

Якщо ви використовуєте правильні засоби для дезінфекції, які на спиртовій основі, то потрібно після цього на руки наносити крем, щоб не сушити та не травмувати шкіру.

Як правильно використовувати антисептик

Під час спалаху коронавірусу українці почали частіше використовувати антисептики для рук.

Однак варто зазначити, що ефект дезинфектора буде знівельовано, якщо його використовувати неправильно.

Як правильно використовувати антисептик – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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