Рецепти страв з кабачків: оригінальні рецепти

З початком літа хочеться приготувати легкі страви з овочів. Одним з перших поспіває кабачок. Факти ICTV вже писали про рецепти кабачкової ікри, цього разу ми зібрали оригінальні рецепти з кабачків, які легкі у приготуванні, але вишукані у подачі.

Запіканка із кабачків

Інгредієнти:

2 кабачки

½ цибулі

зелень

50 г твердого сиру

орегано

Заливка:

200-250 г домашнього сиру

2 яйця

3-4 ст. ложки молока

сіль

2 зубки часнику

перець чорний мелений

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки кільцями (ширина 2-3 мм). Половину цибулі тонко нарізати півкільцями. Тепер приготуйте заливку до запіканки. У невелику миску помістіть домашній сир і яйця. Додайте молока та перемішайте. Видавіть часник, посоліть і поперчіть за смаком. Змажте форму для випічки маслом і викладіть кільця кабачків в один шар так, щоб вони трішки налягали одне на одне. Змажте кабачки заливкою. Далі викладайте овочі так само і змащуйте. На останній шар вилийте всю сирну суміш так, щоб кожен кружечок просочився. Посипте зверху приправою орегано та викладіть нарізану цибулю. Натріть твердий сир та рівномірно розподіліть у форму з кабачками. Випікайте при температурі 180 градусів 30-40 хв. Готову страву можна прикрасити зеленню.

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Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

4 кабачки

700-800 г фаршу (на ваш смак)

1 цибуля

1 голівка часнику

200 г твердого сиру

зелень

2 ст. ложки сметани

сіль

перець чорний мелений

олія

Приготування:

Зріжте кінці кабачків та вертикально розріжте овочі навпіл. Середину кожної половинки кабачка потрібно вирізати так, щоб помістити туди фарш. Для засмажки подрібніть цибулю, часник та серединку, яку вилучили з кабачка. На добре розігріту пательню покладіть приготовану цибулю, часник та м’якоть з кабачків і смажте до золотистого кольору. Додайте до овочів фарш зі спеціями та смажте 15 хвилин. Дрібно натріть твердий сир, поріжте зелень та змішайте зі сметаною. Змажте олією форму для випічки та розмістіть кабачки, посоливши їх. У кожну половинку кабачка покладіть фарш. Посипте сиром. Випікайте при температурі 180 градусів 20 хв.

Хрусткі палички з кабачків

Інгредієнти:

2 кабачки

100 г панірувальних сухарів

40 г пармезану

60 г муки

сіль

перець

оливкова олія

1 яйце

Спеції:

½ ч. ложка солі

1 ч. ложка сушеного часнику

1 ч. ложка солодкої паприки

1 ч. ложка італійських трав

перець чилі (за смаком)

Соус:

Майонез/сметана

Часник

Зелень

Спеції

Приготування:

Поріжте кабачки брусками, покладіть в глибоку посудину та додайте на свій смак перцю, солі, оливкової олії та добре перемішайте. В окремій тарілці з панірувальними сухарями змішайте пармезан та всі спеції. Розбийте яйце у миску. Перемішайте кабачки з мукою, змочіть у мисці з яйцем і обгорніть зі всіх сторін панірувальними сухарями. Пергаментним папером для випічки застеліть деко та змажте оливковою олією. Кожну кабачкову паличку помістіть на деко. Випікайте при температурі 220 градусів з кожної сторони по 7 хвилин. Для соусу візьміть сметану або майонез, подрібніть зелень та часник, додайте будь-які спеції та перемішайте.

Лазанья з кабачків

Інгредієнти:

2-3 кабачки

500 г фаршу

2 цибулини

3 зубки часнику

150 г помідорів

150-200 г твердого сиру

4 ст. ложки олії

сіль

чорний мелений перець

1 пучок петрушки

Приготування:

Дрібно нарізаний часник обсмажте в невеликій кількості олії, додайте нарізану цибулю і смажте до золотистого кольору. Після цього додайте фарш і смажте практично до готовності. Перемішайте порізані помідори з фаршем і подрібніть туди зелень. Кабачки наріжте тонкими скибочками та перемішайте з невеликою кількістю олії. На сухій пательні трішки обсмажте кабачки з двох боків. На дно форми для випічки викладіть один шар кабачків. Потім розподіліть половину фаршу. На фарш накладіть ще один шар кабачків і засипте натертим сиром. Викладіть увесь фарш, який залишився і зверху покладіть кабачки. Засипте все сиром. На сир можна покласти порізані кружечками помідори. Випікаємо при температурі 200 градусів до готовності.

Насолодитися свіжими овочами варто сповна, однак потрібно подбати про заготовки консервації. А почати заготовки на зиму можна з салатів, приготованих з ароматної зелені, огірків, помідорів та інших улюблених овочів.

Рецепти: Альона Митрофанова, LudaEasyCook, Sveta Dmitrieva, Другая Кухня