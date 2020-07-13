Рецепти страв з кабачків: оригінальні рецепти

З початком літа хочеться приготувати легкі страви з овочів. Одним з перших поспіває кабачок. Факти ICTV вже писали про рецепти кабачкової ікри, цього разу ми зібрали оригінальні рецепти з кабачків, які легкі у приготуванні, але вишукані у подачі.
Запіканка із кабачків
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- ½ цибулі
- зелень
- 50 г твердого сиру
- орегано
Заливка:
- 200-250 г домашнього сиру
- 2 яйця
- 3-4 ст. ложки молока
- сіль
- 2 зубки часнику
- перець чорний мелений
Спосіб приготування:
- Нарізати кабачки кільцями (ширина 2-3 мм).
- Половину цибулі тонко нарізати півкільцями.
- Тепер приготуйте заливку до запіканки. У невелику миску помістіть домашній сир і яйця. Додайте молока та перемішайте. Видавіть часник, посоліть і поперчіть за смаком.
- Змажте форму для випічки маслом і викладіть кільця кабачків в один шар так, щоб вони трішки налягали одне на одне. Змажте кабачки заливкою. Далі викладайте овочі так само і змащуйте. На останній шар вилийте всю сирну суміш так, щоб кожен кружечок просочився.
- Посипте зверху приправою орегано та викладіть нарізану цибулю.
- Натріть твердий сир та рівномірно розподіліть у форму з кабачками.
- Випікайте при температурі 180 градусів 30-40 хв.
- Готову страву можна прикрасити зеленню.
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Фаршировані кабачки
Інгредієнти:
- 4 кабачки
- 700-800 г фаршу (на ваш смак)
- 1 цибуля
- 1 голівка часнику
- 200 г твердого сиру
- зелень
- 2 ст. ложки сметани
- сіль
- перець чорний мелений
- олія
Приготування:
- Зріжте кінці кабачків та вертикально розріжте овочі навпіл. Середину кожної половинки кабачка потрібно вирізати так, щоб помістити туди фарш.
- Для засмажки подрібніть цибулю, часник та серединку, яку вилучили з кабачка.
- На добре розігріту пательню покладіть приготовану цибулю, часник та м’якоть з кабачків і смажте до золотистого кольору.
- Додайте до овочів фарш зі спеціями та смажте 15 хвилин.
- Дрібно натріть твердий сир, поріжте зелень та змішайте зі сметаною.
- Змажте олією форму для випічки та розмістіть кабачки, посоливши їх. У кожну половинку кабачка покладіть фарш. Посипте сиром.
- Випікайте при температурі 180 градусів 20 хв.
Хрусткі палички з кабачків
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 100 г панірувальних сухарів
- 40 г пармезану
- 60 г муки
- сіль
- перець
- оливкова олія
- 1 яйце
Спеції:
- ½ ч. ложка солі
- 1 ч. ложка сушеного часнику
- 1 ч. ложка солодкої паприки
- 1 ч. ложка італійських трав
- перець чилі (за смаком)
Соус:
- Майонез/сметана
- Часник
- Зелень
- Спеції
Приготування:
- Поріжте кабачки брусками, покладіть в глибоку посудину та додайте на свій смак перцю, солі, оливкової олії та добре перемішайте.
- В окремій тарілці з панірувальними сухарями змішайте пармезан та всі спеції.
- Розбийте яйце у миску.
- Перемішайте кабачки з мукою, змочіть у мисці з яйцем і обгорніть зі всіх сторін панірувальними сухарями.
- Пергаментним папером для випічки застеліть деко та змажте оливковою олією.
- Кожну кабачкову паличку помістіть на деко.
- Випікайте при температурі 220 градусів з кожної сторони по 7 хвилин.
- Для соусу візьміть сметану або майонез, подрібніть зелень та часник, додайте будь-які спеції та перемішайте.
Лазанья з кабачків
Інгредієнти:
- 2-3 кабачки
- 500 г фаршу
- 2 цибулини
- 3 зубки часнику
- 150 г помідорів
- 150-200 г твердого сиру
- 4 ст. ложки олії
- сіль
- чорний мелений перець
- 1 пучок петрушки
Приготування:
- Дрібно нарізаний часник обсмажте в невеликій кількості олії, додайте нарізану цибулю і смажте до золотистого кольору. Після цього додайте фарш і смажте практично до готовності. Перемішайте порізані помідори з фаршем і подрібніть туди зелень.
- Кабачки наріжте тонкими скибочками та перемішайте з невеликою кількістю олії.
- На сухій пательні трішки обсмажте кабачки з двох боків.
- На дно форми для випічки викладіть один шар кабачків. Потім розподіліть половину фаршу. На фарш накладіть ще один шар кабачків і засипте натертим сиром. Викладіть увесь фарш, який залишився і зверху покладіть кабачки. Засипте все сиром.
- На сир можна покласти порізані кружечками помідори.
- Випікаємо при температурі 200 градусів до готовності.
Насолодитися свіжими овочами варто сповна, однак потрібно подбати про заготовки консервації. А почати заготовки на зиму можна з салатів, приготованих з ароматної зелені, огірків, помідорів та інших улюблених овочів.
Рецепти: Альона Митрофанова, LudaEasyCook, Sveta Dmitrieva, Другая Кухня