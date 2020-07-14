Covid-19, швидше за все, стане таким же поширеним захворюванням, як звичайна застуда, оскільки у перехворілих людей виявили різке зниження рівня антитіл через три місяці після зараження.

Такі попередні результати дослідження команди британських вчених з King’s College у Лондоні.

Спостерігаючи за 90 пацієнтами, вони виявили, що рівні антитіл, здатних знищити вірус, сягали піку приблизно за три тижні після появи симптомів, але потім вони швидко втрачали силу.

Через три місяці лише у 17% пацієнтів зберігався іммунінет до вірусу.

У решти рівень антитіл знизився у 23 рази.

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Це дослідження має значення для розробки вакцини, а також для досягнення колективного імунітету.

Тобто, швидше за все, одне щеплення не зможе захистити людину від коронавірусу надовго, і потрібна буде повторна імунізація.

У світі розробляють 200 потенційно дієвих вакцин від коронавірусу. Майже 20 вже тестують на людях.

У Всесвітній організації охорони здоров’я найближчим часом планують визначитися з переліком критеріїв, за яким будуть оцінювати їх ефективність.

За оцінками ВООЗ, розробка вакцини обійдеться у $31 млрд.