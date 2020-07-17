Ефективність протималярійного препарату гідроксихлорохін перевірили на хворих з першими симптомами Covid-19, яких не госпіталізували. Тестування не виправдало очікувань, як і у випадку лікування тяжких хворих.

Результати відповідного дослідження вчених з Університету Міннесоти (США) опубліковано в журналі Annals of Internal Medicine.

В ньому взяв участь 491 хворий з початковими симптомами. Їх розбили на дві групи. В одній давали гідроксихлорохін, а в іншій – плацебо.

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Через два тижні у 24% учасників першої групи симтоми не зникли, а в другій симптоми зберігалися у 30%. Тобто різниця майже відсутня.

Водночас побічні ефекти від медикаментів спостергілися у 43%, від плацебо – у 22%.

У групі, яка приймала гідроксихлорохін, госпіталізували чотирьох людей та одна померла, в іншій – 10 госпіталізацій, зокрема один летальний випадок.

Згідно з висновками вчених, гідроксихлорохін не вплинув на зниження тяжкості чи тривалості прояву симптомів коронавірусу.

Перевірка гідроксихлорохіну для лікування госпіталізованих хворих на Covid-19 також показала його неефективність.

Тоді в мультинаціональному дослідженні взяли участь 96 тис. пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах.

Водночас вживання препарату мало побічні ефекти – це ризик серцевих ускладнень і високі показниками смертності.

Джерело: Annals of Internal Medicine