Навіть 5 хвилин не варто: як перегляд порно впливає на ерекцію

Учені виявили, що чоловіки, які дивляться порно, мають більший ризик виникнення проблем з ерекцією.

Про це вони розповіли на Щорічному урологічному конгресі.

У середньому чоловіки дивляться контент для дорослих близько 70 хвилин на тиждень (5-15 хвилин на день), але деякі прикуті до екранів майже чотири години на добу.

Одна з теорій полягає в тому, що перегляд еротичного відео може ускладнювати їхнє збудження під час реального статевого акту.

Майже чверть чоловіків у віці до 35 років зіткнулися з проблемами, пов’язаними з ерекцією, показало дослідження.

– Ця цифра виявилася вищою, ніж ми очікували, – сказав провідний автор дослідження професор Гюнтер де Він.

Експерти також виявили, що третина чоловіків вважають перегляд порно більш захоплюючим, ніж заняття сексом із партнером.

Водночас кожному п’ятому опитаному необхідно подивитися “полуничку”, щоб збудитися.

Читайте: Cекс раз на тиждень вдвічі знижує ризик ранньої смерті – дослідження

Порно і карантин

Після введення обмежень через поширення коронавірусу люди у світі стали більше дивитися групове порно.

Такою статистикою поділився популярний сайт із контентом для дорослих PornHub.

Експерти пояснили ріст популярності жанру, де демонструються більше 10 акторів і актрис, тим, що люди хочуть згадати, як бути у групі.