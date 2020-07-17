Як почати правильно харчуватися – кілька порад

Правильне харчування – це не так складно, як здається на перший погляд. Але воно того варте: ви розпрощаєтеся із зайвою вагою, приведете організм до тонусу, зміцните імунітет і відчуєте прилив сил.

Кілька простих порад, як почати правильно харчуватися – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

1. Ставте реальну мету

Спочатку ви маєте точно зрозуміти, навіщо вам правильно харчуватися. Це має бути чітка мета, а не нав’язане ззовні бажання, не спроба слідувати модним трендам, не прагнення бути схожим на популярних блогерів або знаменитостей.

Поставте реальну мету, наприклад, почати правильно харчуватися, щоби скинути зайву вагу, народити здорову дитину, пробігти марафон, позбутися задишки тощо. Не забувайте позначати чіткі терміни, наприклад, схуднути за шість місяців.

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2. Наберіться терпіння

Психологи стверджують, що звичка формується за три тижні, а потім потрібно ще три місяці, щоби вона закріпилася. Але коли справа стосується кулінарних звичок, які міцно закріпилися в нашій свідомості ще в дитинстві, може знадобитися ще більше часу – до восьми місяців.

Наберіться терпіння й не чекайте, що вже за місяць вдасться повністю змінити раціон і зовсім відмовитися від шкідливої ​​їжі.

3. Переходьте на нове меню поступово

Основна помилка новачків – почати правильно харчуватися негайно, тут і зараз. Прагнення одразу виключити солодке, мучне, смажене призведе до того, що вже на другий – третій день ви не витримаєте й повернетеся до звичного раціону.

Різка зміна звичок харчування – серйозний удар для організму, який неминуче призведе до зриву й переїдання. Виключайте шкідливі продукти поступово й пам’ятайте, що правильне харчування – це зовсім не привід назавжди відмовлятися від улюбленої їжі. Торт, шашлик і новорічні салати можуть бути на вашому святковому столі. Головне – у всьому знати міру.

Це правило стосується і введення нових продуктів у раціон. Тож, якщо ви не їсте 500 грамів овочів і фруктів, не потрібно одразу намагатися за день з’їсти ці півкілограма. Почніть з одного фрукта й поступово додайте інші плоди, розподіляючи їх між прийманнями їжі.

4. Їжте з маленьких тарілок

Психологи вважають, що розмір порції, яку ви з’їдаєте, залежить від розміру тарілки. Бажано, щоби діаметр посуду був не понад 25 см. Маленька тарілка з їжею виглядає наповненою, і це сприяє кращому насиченню. Візуально цей принцип зображений на малюнку.

І не забувайте про правило половини тарілки. Дієтологи радять, що овочі, фрукти, зелень мають займати половину тарілки, а другу половину – уся інша їжа.

5. Дотримуйтесь правил зберігання їжі

Зберігайте корисні продути на видному місці, а шкідливі де-небудь подалі, наприклад, на горішній полиці, куди нелегко дотягнутися. Поставте на столі вазу з фруктами – так у вас частіше буде виникати бажання перекусити корисною їжею, а не бутербродами.

Щоби було менше спокус, зберігайте шкідливу калорійну їжу невеликими порціями в маленьких закритих контейнерах або у фользі. Корисну їжу розмістіть у великих прозорих контейнерах і зберігайте в холодильнику на рівні очей. Тут працює принцип зникне з очей, зійде з думки. Ви будете насамперед звертати увагу на корисну їжу й менше їсти щось смачне, але шкідливе.

6. Робіть список закупів

Вирушаючи до магазину, робіть список закупів і чітко дотримуйтесь його. Так ви зможете робити менше спонтанних покупок, якими зазвичай стають шкідливі продукти: солодощі, борошняні вироби, газована вода, копченості тощо.

Використовуйте правило зовнішнього кільця: обходьте супермаркет за периметром. Там, зазвичай, розміщується корисна їжа: фрукти, овочі, риба, м’ясо.

7. Рахуйте калорії

Розраховуйте кількість калорій, які споживаєте, щоб організм отримував достатньо енергії, корисних речовин і не відчував почуття голоду. В інтернеті є багато таблиць із калорійністю продуктів. Можна також використовувати мобільні додатки, які підраховують калорії автоматично і зберігають історію.

8. Частіше харчуйтеся вдома

Обмежте відвідування кафе й ресторанів. Це не тільки заощадить сімейний бюджет, але убезпечить вас від спокуси замовити калорійну жирну страву. До того ж ви ніколи не можете бути впевнені в якості їжі, яку приготували не власноруч.

На роботу можна брати домашню їжу в ланч-боксах. Це не тільки корисно, а й чудово заощадить час. Вам не доведеться в обідню перерву шукати фаст-фуд або стояти в черзі до їдальні.

9. Знайдіть однодумців

Людині завжди важлива підтримка. Знайдіть однодумців. Це можуть бути ваші рідні, друзі або просто чужі люди із соціальних мереж (в будь-якій соціальній мережі є багато спільнот для прихильників правильного харчування). Ви зможете радитися, ділитися успіхами і знаходити мотивацію.

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